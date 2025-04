Amazon: Neue KI-Agenten können bald Käufe in eurem Namen bei anderen Händlern tätigen

Amazon testet derzeit eine neue Funktion, mit der KI-Agenten in eurem Namen Käufe bei anderen Händlern, also auf anderen Webseiten, tätigen können, ohne das ihr dafür Amazon verlassen müsst. Die Testphase der „Buy for me“-Funktion läuft aktuell in den USA, zum Rollout hierzulande gibt es noch keine Informationen.

Auf der dazugehörigen Amazon-Info-Seite heißt es zur Funktionsweise des Features:

„Wenn Sie auf „Für mich kaufen“ tippen, sehen Sie einen geschätzten Gesamtbetrag, der den Artikelpreis, die Versandkosten und die Steuern enthält. Wir beziehen die Produktinformationen, einschließlich des Preises, direkt von den Markenseiten, um sie in der Amazon Shopping-App anzuzeigen, und aktualisieren sie regelmäßig. (…) Wenn Sie Amazon anweisen, den Kauf in Ihrem Namen zu tätigen, gibt Amazon einen geschätzten Gesamtbetrag an, und Sie stimmen zu, einen Betrag zu zahlen, der bis zu 10 $ über dem geschätzten Gesamtbetrag liegt. Der Betrag wird Ihnen nur von der Marke in Rechnung gestellt, die den Endbetrag berechnet. Liegt die Endsumme um mehr als 10 $ über der geschätzten Summe, werden wir das mit Ihnen abklären, bevor wir den Kauf abschließen.“

Für den Prozess nutzt Amazon künstliche Intelligenz bzw. spezielle KI-Agenten, um auf die jeweilige Händler-Seite zu navigieren und dort den Kauf zu tätigen. Dabei verwendet der Agent dann alle bei Amazon hinterlegten und benötigten Daten, wie Zahlungs- und Versandinformationen. Als Nutzer bleibt ihr aber während des gesamten Kaufvorgangs in der Amazon-App.

Obwohl der Nutzer den Kaufprozess über die Amazon-App abwickelt, handelt es sich, technisch gesehen, jedoch nicht um eine Amazon-Transaktion. Darum gelten dann auch nicht die Rücksende-Regeln und weiteren Konditionen von Amazon, sondern die des Händlers.

Die Testphase läuft derzeit in den USA. Wann die Funktion auch hierzulande verfügbar sein wird, ist bisher nicht bekannt.