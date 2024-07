Goat Simulator 3: Neues Sommer-Update bringt 28 neue Objekte und mehr

Im Dezember des vergangenen Jahres sorgte das Entwicklerteam von Coffee Stain Publishing mit der mittlerweile dritten Version des beliebten Simulators Goat Simulator für jede Menge Spaß an tristen Wintertagen. Goat Simulator 3 (App Store-Link) steht zum Preis von 9,99 Euro im deutschen App Store zum Download bereit und kann auf iPhones und iPads installiert werden. Auch wir hatten uns damals die Neuerscheinung angesehen.

Nun gibt es weitere Neuigkeiten zum Goat Simulator 3: Nach der Veröffentlichung des ersten großen DLC für PCs und Konsolen hat Coffee Stain auch ein neues Update für die Mobilversionen veröffentlicht. Die Goat Simulator 3-Aktualisierung trägt den Namen „Der Sommer“ und bringt 28 neue Ausrüstungsgegenstände sowie „Waldbrände, Sand zwischen den Pobacken, Mücken, die dein Blut wollen“ und mehr.

Wie schon in den Vorgänger-Versionen vom Goat Simulator wird man auch in diesem Teil wieder in eine offene Spielwelt hineingesetzt, die sich mit der Ziege Pilgor frei erkunden lässt. Natürlich gibt es auch die üblichen Streiche und zerstörerischen Möglichkeiten, die der Ziege zur Verfügung stehen: Menschen, Gegenstände, andere Ziegen umstoßen, Objekte anlecken und zu sich heranziehen, Salti vor- und rückwärts machen, riesige Sprünge vollführen, über Metallgeländer grinden und vieles mehr.

Voraussetzungen: iOS/iPadOS 16.0 und A12-Chip

Damit es den Spielern und Spielerinnen nicht langweilig wird in Goat Simulator 3, hält das Entwicklerteam so einige Quests auf der Karte bereit. Mit ihnen lassen sich Punkte verdienen, die im App-eigenen Shop gegen neue Ausrüstungsgegenstände für die Ziege eingetauscht werden können. Und diese haben es wirklich in sich: Neben total verrückten Ziegenfarben und -formen, die mit dem eigentlichen Tier schon nichts mehr zu tun haben, gibt es auch weitere Hörner, Schuhe, Packtaschen und vieles mehr, um dem tierischen Protagonisten ein neues Aussehen zu verleihen.

Falls euch einmal nach etwas lustig-verrücktem Gameplay ohne großen Sinn und Verstand ist, solltet ihr den Download vom Goat Simulator 3 auf jeden Fall tätigen. Für die Installation wird mindestens iOS/iPadOS 16.0 oder neuer und ein Gerät mit A12 Bionic Chip, ebenso wie rund 2,1 GB an freiem Speicherplatz benötigt. Das Update auf Version 1.6.4 mit den neuen Sommer-Inhalten ist für alle Nutzer und Nutzerinnen kostenlos. Im abschließenden Trailer bei YouTube findet ihr weitere Eindrücke zum Goat Simulator 3.