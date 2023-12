Goat Simulator 3: Die verrückte Ziege hüpft wieder durch die Gegend

Soll man schon sagen, „Alle Jahre wieder“? Das Team von Coffee Stain Publishing beschert uns erneut mit einem neuen Teil vom allseits beliebten chaotischen Open World-Game Goat Simulator. Goat Simulator 3 (App Store-Link) ist ab sofort im deutschen App Store verfügbar und kann nach der Zahlung von einmaligen 12,99 Euro auf iPhones und iPads heruntergeladen werden. Für die Installation wird neben 1,9 GB auch iOS oder iPadOS 16.0 oder neuer benötigt. Entgegen der App Store-Beschreibung ist auch bereits eine deutsche Lokalisierung vorhanden.

„In Goat Simulator 3 Mobile kannst du dieselbe offene Welt erkunden und zerstören wie in der PC- und in der Konsolenversion des Spiels. Verpasse Zivilisten einen Kopfstoß, fahre ohne Führerschein oder nimm an einem Yoga-Kurs teil – genau so wie im echten Leben! Lade im Mehrspielermodus einen Freund ein und verursacht gemeinsam Chaos oder tretet in einem der sieben Minispiele gegeneinander an. Wenn du keine Freunde hast, kannst du das Spiel einfach auf zwei Geräten herunterladen. Wir werden es keiner Menschenseele erzählen.“

Wie schon in den Vorgänger-Versionen vom Goat Simulator wird man auch in diesem Teil wieder in eine offene Spielwelt hineingesetzt, die sich mit der Ziege Pilgor frei erkunden lässt. Natürlich gibt es auch die üblichen Streiche und zerstörerischen Möglichkeiten, die der Ziege zur Verfügung stehen: Menschen, Gegenstände, andere Ziegen umstoßen, Objekte anlecken und zu sich heranziehen, Salti vor- und rückwärts machen, riesige Sprünge vollführen, über Metallgeländer grinden und vieles mehr.

Im Multiplayer-Modus gemeinsam Chaos anrichten

Damit es den Spielern und Spielerinnen nicht langweilig wird in Goat Simulator 3, hält das Entwicklerteam so einige Quests auf der Karte bereit. Mit ihnen lassen sich Punkte verdienen, die im App-eigenen Shop gegen neue Ausrüstungsgegenstände für die Ziege eingetauscht werden können. Und diese haben es wirklich in sich: Neben total verrückten Ziegenfarben und -formen, die mit dem eigentlichen Tier schon nichts mehr zu tun haben, gibt es auch weitere Hörner, Schuhe, Packtaschen und vieles mehr, um dem tierischen Protagonisten ein neues Aussehen zu verleihen.

Gewisse Seitenhiebe auf die „Assassin’s Creed“-Spielreihe lassen sich ebenfalls nicht ignorieren: Es gibt Instinkt-Schreine, Türme, die erklettert werden müssen, um von dort aus neue Extras freizuschalten, mysteriöse mittelalterliche Gebäude mit geheimnisvollen Türen und mehr. Markiert man auf der Karte entsprechende Wegpunkte, wird das Ziel genau wie bei Assassin’s Creed mit einer Lichtsäule in der Umgebung markiert, um es schneller finden zu können.

Wem das Spielen allein vor einem Gerät dann doch zu langweilig wird, kann den Goat Simulator 3 auch mit Freunden spielen und so gemeinsam für ziemlich viel Chaos sorgen. Dazu kann man gleich im Startmenü eine weitere Person über einen Sitzungscode hinzufügen oder aber einem Spiel eines Freundes bzw. einer Freundin beitreten. Ebenfalls möglich ist auch das Absolvieren von insgesamt sieben Minispielen. Solltet ihr abschließend noch Kaufanreize für den Goat Simulator 3 benötigen, schaut euch den unten eingebundenen YouTube-Trailer zur Neuerscheinung an.