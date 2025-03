Gamery: Game-Tracker jetzt mit Optimierungen bei Suche, Lokalisierung und Importen

In vielen Haushalten gibt es nicht nur eine, sondern gleich mehrere Spielkonsolen, dazu möglicherweise einen Gaming-PC oder -Mac sowie Mobile Games unter iOS und iPadOS. Da kann man schnell schon einmal den Überblick verlieren, welche Spiele man bereits gekauft, gespielt oder noch auf der Wunschliste stehen hat. Auch bei mir hat sich im Laufe der Jahre einiges an PlayStation-, Nintendo Switch- und mobilen Spielen angesammelt, deren Verwaltung nicht immer ganz leicht ist.

Hilfe für solche Fälle bietet die praktische App Gamery (App Store-Link), die im App Store kostenlos auf iPhones und iPads heruntergeladen werden kann. Der Download ist etwa 41 MB groß und benötigt zudem iOS bzw. iPadOS 18.0 oder neuer zur Installation. Alle Inhalte können in deutscher Sprache genutzt werden. Gamery finanziert sich über ein optionales „Premier“-Abo, das für 2,99 Euro/Monat zu haben ist oder pro Jahr 17,99 Euro kostet. Alternativ ist ein Einmalkauf in Höhe von 17,99 Euro möglich. Für viele User dürfte die kostenlose Variante der App allerdings schon mehr als ausreichend sein.

Gamery wird vom deutschen Entwickler Nico Reese im App Store als „beste App für die Verwaltung deiner Videospielsammlung“ bezeichnet. Mit Gamery lassen sich Spiele in thematischen Sammlungen organisieren, Erfolge verfolgen und über eine integrierte Wunschliste über kommende Releases auf dem Laufenden bleiben. Games lassen sich für verschiedenste Plattformen wie PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox, Steam, iOS, iPadOS, Mac und mehr über eine Suchfunktion bequem in die Bibliothek oder Wunschliste einbinden. In der Abo-Version von Gamery können die Detailseiten der Spiele zudem eigens angepasst werden.

Plattform-Menü bekommt überarbeitetes Design spendiert

Nun hat Entwickler Nico Reese aus dem Schleswig-Holsteinischen Feldhorst ein weiteres Update für Gamery im deutschen App Store veröffentlicht, das die Anwendung auf Version 2.10 anhebt. Mit der Aktualisierung wurden in zahlreichen Bereichen der App Verbesserungen vorgenommen, darunter in der Suchfunktion, bei Lokalisierungen, beim Scannen von Barcodes und bei Importen. Das sind die Infos des Changelogs:

Überarbeitete Suche: Erlebe eine verbesserte Suche mit Top-Ergebnissen, Plattform-Symbolen, Veröffentlichungsterminen für kommende Spiele und der Möglichkeit, die Ergebnisse auf relevante Spiele zu filtern.

Erlebe eine verbesserte Suche mit Top-Ergebnissen, Plattform-Symbolen, Veröffentlichungsterminen für kommende Spiele und der Möglichkeit, die Ergebnisse auf relevante Spiele zu filtern. Verbesserte Lokalisierung: Behebt verschiedene Lokalisierungsprobleme, darunter Paywall-Texte in „Spiele scannen“, Erinnerungseinstellungen, Sortieroptionen und Sammlungsnamen.

Behebt verschiedene Lokalisierungsprobleme, darunter Paywall-Texte in „Spiele scannen“, Erinnerungseinstellungen, Sortieroptionen und Sammlungsnamen. Barcode-Scanning-Update: Zeigt jetzt die Anzahl der verfügbaren EAN-/UPC-Codes an.

Zeigt jetzt die Anzahl der verfügbaren EAN-/UPC-Codes an. Überarbeitetes Plattformmenü: Neues Design mit „Abbrechen“- und „Speichern“-Buttons; auf dem iPad wird es nun als Pop-Over angezeigt.

Neues Design mit „Abbrechen“- und „Speichern“-Buttons; auf dem iPad wird es nun als Pop-Over angezeigt. Import-Verbesserungen: Nintendo-Importe weisen nun automatisch die richtige Bibliotheksplattform zu. Der Epic Games Store-Import unterstützt jetzt mehrere Spiele in einer Bestellung.

Zudem hat der Entwickler auch einige Fehler behoben, darunter einen Bug, der beim Start der App ohne Internetverbindung zu einem Absturz führte. Auch die Games-Sortierung nach „Hinzugefügt am“ funktioniert jetzt wie vorgesehen. Das Update von Gamery auf Version 2.10 steht allen Nutzern und Nutzerinnen der App ab sofort kostenlos im deutschen App Store zum Download zur Verfügung. Gamery wird durchschnittlich mit guten 4,4 von 5 Sternen bewertet.