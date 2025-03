Meross bringt smartes Thermostat für elektrische Fußbodenheizung auf den Markt

Smarte Thermostate für wassergeführte Fußbodenheizungen stehen in größerer Auswahl bereit, unter anderem bietet auch Meross solch ein Thermostat an. Mich freut es nun, dass Meross ab sofort auch ein smartes Thermostat für elektrische Fußbodenheizungen am Start hat.

In meinem Badezimmer habe ich nämlich eine elektrische Fußbodenheizung verlegt, die als Zusatzheizung dient – ein normaler Heizkörper ist auch vorhanden. Da wir eine PV-Anlage im Einsatz haben, können wir die Fußbodenheizung im Bad quasi „kostenlos“ betreiben. Ich habe mich damals für eine elektrische Fußbodenheizung von VILSTEIN entschieden, da mir das Thermostat zugesagt hat. Eine smarte Komponenten hat es leider nicht, allerdings kann man Zeitpläne anlegen, wenn man zum Beispiel immer zur gleichen Zeit aufsteht. Bisher bin ich mit der gewählten Variante zufrieden.

Das Meross Smart Thermostat für eine elektrische Fußbodenheizung gleicht dem schon vorhandenen Thermostat. Diese Version ist mit Alexa und Google kompatibel, HomeKit und Matter gibt es nicht. Allerdings kann ich euch schon jetzt sagen, dass Meross eine Matter-Variante im dritten Quartal dieses Jahres auf den Markt bringen will.

Die Steuerung kann auch über die Meross-App erfolgen. Durch die smarte Anbindung gibt es intelligente Zeitpläne, Automationen und mehr. Gleichzeitig kann man die Fußbodenheizung aus der Ferne steuern und so vorab für wohlige Wärme im Bad sorgen.

Ich werde mir das Thermostat genauer ansehen und testen, ob es mit meiner elektrischen Fußbodenheizung kompatibel ist. Matter und HomeKit wäre mir natürlich lieber, aber derzeit gibt es nur die Variante für Alexa und Google. Der Preis liegt aktuell bei 40,22 Euro.

