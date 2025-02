Neues bei Apple Arcade: Klassiker wie Doodle Jump 2 jetzt erhältlich

In jeder Woche stellt Apple über den eigenen Spiele-Abo-Dienst Apple Arcade neue Spiele und Updates für bestehende Titel bereit. Auch diese Woche ist keine Ausnahme. Nachdem Fabian bereits die Apple Arcade-Neuerscheinung PGA Tour Pro Golf angespielt hat, informieren wir euch nun über die weiteren wöchentlichen Neuigkeiten bei Apple Arcade. Fans von Klassiker-Spielen dürfen sich beispielsweise über einen ganz besonderen Titel freuen: Doodle Jump 2.

Doodle Jump 2+ von Lima Sky

In Doodle Jump 2+, der Fortsetzung des erfolgreichen Jump’n’Run-Abenteuerspiels mit bezaubernden Umgebungen, niedlichen Charakteren, albernen Monstern und lustigen Herausforderungen, gilt es neue Höhen zu erreichen. In diesem beliebten Game lassen Spieler und Spielerinnen ihre Doodles aus glühenden Wüsten, in prähistorische Höhlen, schillernde Galaxien und darüber hinaus springen. Das Casual Game steht für iPhones und iPads bei Apple Arcade zum Download bereit (App Store-Link) und benötigt neben iOS/iPadOS 13.0 oder neuer auch rund 52 MB eures Speicherplatzes.

Meine schöne Farm+ von HyperBeard

In diesem niedlichen Landwirtschafts-Simulationsspiel können Spieler und Spielerinnen die Farm ihrer Träume erstellen, individuell gestalten und dabei beweisen, dass sie das Zeug dazu haben, sich in der Landwirtschaft zu behaupten. User können außerdem ihren Charakter vollständig anpassen vom Aussehen und der Frisur bis hin zur Wahl eines Haustiers, und ihr Landwirtschaftsimperium Ernte für Ernte vergrößern. Die niedliche Simulation steht ab sofort bei Apple Arcade für iPhones und iPads ab iOS/iPadOS 13.0 oder neuer bereit (App Store-Link) und benötigt rund 361 MB an freiem Speicherplatz. Auch eine deutsche Lokalisierung ist zum Start mit an Bord.

Updates für NFL Retro Bowl ’25 und weitere Spiele

Darüber hinaus erhalten einige beliebte Apple Arcade-Spiele spannende Updates zur Feier des Super Bowl Sundays und des Valentinstags. So bekommt NFL Retro Bowl ’25 ein Update mit einem neuen Spielfeld und neuen Spielern für das größte Spiel des Jahres spendiert. Im Vorfeld des mit Spannung erwarteten Auftritts von Kendrick Lamar in der Apple Music Halftime Show beim Super Bowl LIX können Arcade- Nutzer und -Nutzerinnen mit Apple Vision Pro ab heute in ein immersives Synth Riders Erlebnis eintauchen. Im „Kendrick Lamar HUMBLE. Synth Riders Experience“-Update erleben die User eine räumliche Klanglandschaft, die von der visuellen Ästhetik des Musikvideos zu „HUMBLE.“ inspiriert ist.

Auch weitere Spiele bei Apple Arcade erhalten spannende Erweiterungen, Valentinstags-Updates und neue Inhalte. Dazu gehören die Arcade-Spiele Angry Birds Reloaded, Cooking Mama: Cuisine, Goat Simulator+, Fruit Ninja Classic+, Lego Duplo World+, Barbie Color Creations#, Three Kingdoms Heroes und What the Car?.

Apple Arcade kann über die Apple-Website gebucht werden: Nach Ablauf des kostenlosen einmonatigen Probeabos bietet Apple Arcade für 6,99 Euro pro Monat unbegrenzten Zugriff für bis zu sechs Familienmitglieder auf den gesamten Katalog von über 200 Spielen, die auf iPhone, iPad, iPod touch, Mac und Apple TV spielbar sind. Apple Arcade ist auch Teil der kombinierten Apple One- Angebote Einzelperson (19,95 Euro pro Monat), Familie (25,95 Euro pro Monat) und Premium (34,95 Euro pro Monat).