BopQuiz: Neues Musik-Quiz setzt auf Apple Music-Playlists

Bei Treffen mit dem Freundeskreis kommt auf meinem Fernseher gerne einmal die Nintendo Switch-Version des Musikquiz-Spiels SongPop Party zum Einsatz, das auch in einer Variante für Apple Arcade (App Store-Link) verfügbar ist. Fans des Musikquiz-Genres können sich jetzt auf eine weitere App aus dem gleichen Segment freuen, die von einem deutschen Indie-Entwickler in den App Store gebracht wurde: BopQuiz.

BopQuiz (App Store-Link) entstammt der Feder von Malte Schoppe aus dem bayrischen Passau und lässt sich kostenlos auf iPhones und iPads herunterladen. Für die Installation der Anwendung wird neben iOS/iPadOS 15.4 bzw. macOS 12.3 auch mindestens 26 MB an freiem Speicherplatz benötigt. Alle Inhalte stehen in deutscher Sprache bereit, die Vollversion der App kann über einen einmaligen In-App-Kauf in Höhe von 8,99 Euro freigeschaltet werden.

„Dieses Spiel stellt dein Musikwissen auf die Probe – sei es alleine oder mit Freunden. Alles, was du benötigst, ist ein Apple Music-Abo. Erklimme die Spitze der internationalen Rangliste, fordere einen Freund zu einem Duell heraus oder übertrumpfe deine Freunde vor Ort. Durchstöbere Tausende von Playlists und wähle deinen bevorzugten Modus.“

So berichtet der Entwickler im deutschen App Store über seine Musikquiz-App. Wie von ihm schon erwähnt, benötigt es zum Spielen von BopQuiz auf jeden Fall ein aktives Apple Music-Abo, um auf die große Musikbibliothek des Streamingdienstes zugreifen zu können. Zwar schränke man dadurch laut Entwickler die Nutzerbasis ein, aber kann auch gleichzeitig tausende von Playlists abspielen, die kuratiert und aktiv aktualisiert werden. Zudem könne man Songs zwischen den Matches abspielen und die Favoriten zur eigenen Mediathek hinzufügen, oder sie auch in der nativen Apple Music-App öffnen.

Beim Spielen von BopQuiz hört man einen Songausschnitt und hat dann in einem Multiple-Choice-Modus die Möglichkeit, aus insgesamt vier Antworten die richtige auszuwählen. Dabei heißt es nicht nur richtig zu liegen, sondern auch schnell zu sein, da die Zeit sich ebenfalls auf das Ranking auswirkt.

Nach und nach weitere Spielmodi freischalten

Spieler und Spielerinnen treten in verschiedenen Herausforderungen gegen andere Musikfans aus der ganzen Welt an und können sich in zahlreichen Apple Music-Playlists beweisen. Für jede Wiedergabeliste stehen vier Ranglisten-Spiele zur Verfügung. Dabei gilt es, zunächst den 15-Song-Spielmodus zu meistern, um die anderen Modi sowie einen Freestyle-Modus ohne Ranking freizuschalten.

BopQuiz stellt neben einem lokalen Single-Player-Modus auch einen zeitversetzten Modus an, der an Spiele wie Quizduell erinnert: Hier spielen zwei Personen rundenbasiert gegeneinander, die sich mit der Auswahl der Playlists und dem Raten der Songs abwechseln. Auch ein lokaler Multiplayer-Modus ist mit an Bord, in dem man mit mehreren Personen auf einem Gerät spielen kann: Hier hört man einen Song und drückt den Buzzer, wenn man ihn erkannt hat.

Das Gameplay von BopQuiz erfolgt in der kostenlosen Version über ein Ticket-Prinzip: Für jedes Spiel muss man ein Ticket einlösen. Zum Start stehen zehn Tickets bereit, und an jedem Tag erhält man drei kostenlose Tickets dazu. Wer mehr spielen möchte, kann den Entwickler unterstützen und den In-App-Kauf in Höhe von 8,99 Euro tätigen, um unbegrenzten Zugang zu erhalten. Werbung wird in BopQuiz überhaupt nicht eingesetzt – ein sehr faires Prinzip vom Entwickler. Wenn ihr euch also für Musik interessiert und euer Wissen auf die Probe stellen wollt, schaut euch BopQuiz auf jeden Fall genauer an. Weitere Infos zur App gibt es auch auf der offiziellen Website.