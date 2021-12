One Hand Clapping: Neues Musik-Abenteuer erscheint als Premium-Titel

Singt ihr gerne oder haltet euch für musikalische Menschen? Dann solltet ihr ab sofort einen Blick auf das neue Premium-Spiel One Hand Clapping – Sing Your Song (App Store-Link) werfen, das ab sofort zum Preis von 9,99 Euro im deutschen App Store zum Download bereitsteht. Der Titel ist 726 MB groß, erfordert iOS/iPadOS 13.0 oder neuer zur Installation, und kann auch in deutscher Sprache absolviert werden.

One Hand Clapping – Sing Your Song wurde vom Entwicklerteam von HandyGames in den App Store gebracht und charakterisiert sich als 2D-Platformer mit der eigenen Stimme in der Hauptrolle:

„Löse Rätsel, indem Du in dein Mikrofon singst oder summst, und freunde Dich mit deiner Stimme an – vertraue auf die Kraft Deiner Stimme, während sie die Welt um Dich herum verändert. One Hand Clapping ist […] entspannend, aber auch inspirierend. In diesem Puzzle-Platformer durchquerst Du eine lebendige, farbenfrohe Welt, in der sich alles auf Deine Stimme konzentriert. Finde Vertrauen in Deine Stimme, während Du Melodie, Rhythmus und Harmonie als Werkzeuge nutzt. Lass dir Zeit. Du hast nichts zu verlieren und wirst nicht bestraft, wenn du einen Fehler machst.“

Unterwegs begegnet man drei liebenswerten Charakteren, die die Spieler und Spielerinnen ermutigen und inspirieren. Und wichtig zu wissen: Man muss keine Gesangsausbildung haben, um One Hand Clapping spielen zu können – es geht lediglich um den Spaß am Singen und das Vertrauen in die eigene Stimme. Es kann in One Hand Clapping einfach ein Mikrofon und Kopfhörer angeschlossen und dann gesungen, gesummt oder auch gebeatboxt werden.

„Finde heraus, wie weit dich deine Stimme tragen kann! Die Welt von One Hand Clapping ist voller lebendiger Landschaften und geheimnisvoller Charaktere, dargestellt durch eine warme, minimalistische Ästhetik, die zum Selbstausdruck inspiriert, ohne dabei die Sinne zu überwältigen.“

Insgesamt gibt es sechs große Welten, im Spiel als Biome bezeichnet, zu entdecken, zudem stellt das Entwicklerteam einen Support für Apples Game Center sowie unterstützte Game Controller zur Verfügung. Schaut euch für weitere Eindrücke einfach abschließend das YouTube-Video zur Neuerscheinung an, das wir euch unter dem Artikel eingebunden haben. Wer möchte, kann One Hand Clapping auch bei Steam, für die PS4, Xbox One, Nintendo Switch und bei Stadia erwerben.