Huawei: Smarte Wasserflasche mit Touch-Display veröffentlicht

Gehört diese Neuerscheinung schon in die Rubrik „Gadgets, die die Welt nicht braucht“? So oder so hat der große Smartphone-Hersteller Huawei jüngst eine ungewöhnliche Trinkflasche aus Edelstahl auf den Markt gebracht, die über smarte Features verfügt und sogar das hauseigene Betriebssystem Harmony OS unterstützt.

Das 440 ml fassende Trinkgefäß besteht aus Edelstahl und wird in drei Farben ausgeliefert – Weiß, Schwarz und Dunkelblau. Ein Touch-Display am oberen Rand der Trinkflasche kann den Namen des Besitzers bzw. der Besitzerin, die Innentemperatur des Gefäßes sowie den aktuellen Füllstand anzeigen. Zu den weiteren Funktionen gehört eine antibakterielle Beschichtung, Bluetooth und eine konstante Flüssigkeits-Temperatur von bis zu 12 Stunden. Zudem ist die Huawei-Flasche nach IPX7 (bis einem Meter Tiefe) wasserdicht, wiegt 285 Gramm und verfügt über die Maße 22 x 6,7 x 6,7 cm.

Aufgeladen wird die Huawei-Flasche über einen magnetischen Connector auf der Rückseite der Flasche. Im Inneren werkelt ein 250 mAh-Akku, der über eine Laufzeit von bis zu 20 Tagen verfügen soll, ehe das Gadget wieder an die Steckdose muss. Die Trinkflasche lässt sich über Harmony OS Connect mit dem Smartphone verbinden und liefert zudem auch intelligente Erinnerungen zum Trinken.

Falls sich schon jemand gefreut hat, ein passendes Weihnachtsgeschenk für Gadget-Liebhaber oder -Liebhaberinnen gefunden zu haben, müssen wir euch enttäuschen: Bisher hat Huawei die smarte Trinkflasche nur in China veröffentlicht. Dort kann sie in den drei oben erwähnten Farben zu einem Preis von 159 Yuan, was umgerechnet 22 Euro entspricht, erworben werden. Ob und wann das smarte Gadget auch nach Deutschland schwappt, ist bisher noch unklar.