HomePod: Neue Software 15.2 mit Support für Apple Music Voice-Abo

Wer wie ich im eigenen Zuhause auf eine Musik- und Podcast-Wiedergabe über Apples HomePod (mini) setzt, kann sich nun über eine neue Software-Version freuen. Ab sofort steht nämlich v15.2 zum Download und zur Installation bereit, die einige spannende Neuerungen mit sich bringt.

Apple hat die HomePod-Software zeitgleich mit iOS und iPadOS 15.2 aktualisiert und bietet den Download ab sofort in der eigenen Home-App an. Um die HomePods zu updaten, tippt man einfach das Haus-Symbol in der linken oberen Bildschirmecke an und navigiert dann zu „Einstellungen des Zuhauses“. In der Liste unter „Softwareupdate“ sollten sich dann die Aktualisierungen für den Smart Speaker von Apple finden. Hat man den HomePod im Schnellzugriff auf der Startseite der Home-App als Favorit eingebunden, erscheint in der Kachel zudem ein Update-Symbol. Während des Updates leuchtet oben am HomePod ein weißes rotierendes Licht – man sollte vermeiden, den Lautsprecher währenddessen vom Strom zu trennen.

Apple Music Voice lässt sich nur mit Siri nutzen

Mit Version 15.2 der HomePod-Software hat Apple nun eine Unterstützung für das neue Apple Music Voice-Abo integriert. Von Apple heißt es dazu, „Die Software-Version 15.2 bietet Unterstützung für den Apple Music Voice Plan, ein neues Abonnement, das den Zugriff auf Musik über Siri ermöglicht.“ In Deutschland wird Apple Music Voice zum Preis von 4,99 Euro/Monat erhältlich sein und erlaubt die Nutzung von Apple Music exklusiv über den Siri-Sprachassistenten. Lossless Audio, Songtexte, Musikvideos und mehr ist im Voice-Abo nicht inbegriffen. Weitere Details gibt es auf der Website von Apple.

Mit dem Update wurde darüber hinaus die Siri-Spracherkennung um neue Sprachen erweitert, so dass sich die HomePods nun in noch mehr Sprachen verwenden lassen. Die Aktualisierung enthält laut Apple außerdem Leistungs- und Stabilitätsverbesserungen für die Smart Speaker.