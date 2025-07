Darum verzögert sich Apples geplanter Home Hub

Eigentlich hätte Apples neuer Smart-Home-Hub schon längst vorgestellt werden sollen, doch daraus wurde bisher nichts. Laut Mark Gurman von Bloomberg war ursprünglich eine Präsentation im März 2025 geplant. Jetzt sieht es eher nach einem Release im Laufe des Jahres 2026 aus.

Der Grund für die Verzögerung: Der sogenannte Home Hub ist stark mit den neuen, personalisierten Siri-Funktionen verknüpft, die Apple selbst bereits nach hinten geschoben hat. Diese Features sind ein zentraler Bestandteil des Geräts – ohne sie würde das Konzept offenbar nicht funktionieren.

Siri ist noch nicht fertig

Doch das ist nicht alles: In seinem aktuellen Power On-Newsletter nennt Gurman noch einen weiteren Stolperstein. Der Home Hub soll nämlich auf einer überarbeiteten Version der App Intents-Plattform basieren. Die neue Technologie soll Siri deutlich präzisere Sprachbefehle erlauben, beispielsweise für die Steuerung von Apps. Auch hier steckt Apple aber noch mitten in der Entwicklung.

Was wissen wir bisher über das Gerät? Der Home Hub, von vielen als „HomePod mit Display“ bezeichnet, soll ein 6 bis 7 Zoll großes, quadratisches Display bekommen und mit einem A18-Chip ausgestattet sein, um Apple Intelligence voll auszunutzen. Er soll sich sowohl an einer Basis als auch an der Wand montieren lassen und Features wie Smart-Home-Steuerung, FaceTime-Anrufe und mehr unterstützen. Auch eine optionale Kamera von Apple ist im Gespräch.

Apple-Analyst Ming-Chi Kuo hatte im März noch gemeldet, dass ein HomePod mit Bildschirm ab Q3 2025 in Serie gehen könnte. Da die personalisierten Siri-Funktionen jedoch noch nicht eingeführt wurden, ist unklar, ob dieser Zeitrahmen noch zutreffend ist.

(Foto: 9to5Mac)