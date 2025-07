Formel 1 bald exklusiv bei Apple? Streaming-Deal steht offenbar kurz bevor

Apple steht laut einem Bericht von Business Insider offenbar kurz davor, sich die exklusiven Streaming-Rechte an der Formel 1 in den USA zu sichern. Die Grundlage für die neue Meldung ist ein Bericht der Financial Times von letzter Woche, wonach Apple bereits in fortgeschrittenen Verhandlungen mit der F1-Organisation steht.

Demnach soll Apple ein Angebot über mindestens 150 Millionen US-Dollar pro Jahr abgegeben haben – mit Beginn der Saison 2026. Laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Quelle will ESPN, der derzeitige Rechteinhaber, dieses Angebot nicht überbieten. Der aktuelle Vertrag mit ESPN läuft zum Ende der kommenden Saison aus. Bisher zahlt der US-Sportsender rund 90 Millionen Dollar jährlich für die Übertragungsrechte.

Damit würde Apple sein Sport-Engagement deutlich ausbauen. Auf Apple TV+ laufen bereits die Spiele der Major League Soccer (MLS) exklusiv, inklusive des kostenpflichtigen Season Pass, sowie ausgewählte MLB-Spiele im Rahmen von Friday Night Baseball. Die Formel 1 wäre also das dritte große Sportangebot des Streamingdienstes.

F1 Film kommt gut an

Der Deal käme auch aus einem anderen Grund zu einem spannenden Zeitpunkt: Erst kürzlich feierte Apples aufwendig produzierter Film „F1: The Movie“ mit Brad Pitt Premiere – und sorgte für ordentlich Aufmerksamkeit rund um die Rennserie. Die Formel 1 gewinnt in den USA seit einigen Jahren stark an Popularität, nicht zuletzt durch Serien wie „Drive to Survive“ und spektakuläre Rennen in Miami oder Las Vegas.

Wie genau Apple das F1-Streaming umsetzen will, ist bislang noch unklar. Denkbar wäre ein eigenes Paket neben dem bestehenden MLS Season Pass oder eine Integration in Apple TV+. Auch die Zukunft des hauseigenen Streamingdienstes „F1 TV“ ist ungewiss. Sollte Apple sich tatsächlich Exklusivrechte sichern, könnte „F1 TV“ in den USA möglicherweise auf der Strecke bleiben.

Apple will im Sport-Streaming mitmischen

Mit der Formel 1 würde Apple TV+ ein weiteres sportliches Schwergewicht an Bord holen. Die Kombination aus technischem Know-how, exklusiven Produktionen und wachsendem Sportangebot zeigt: Apple meint es ernst mit dem Thema Live-Sport. Ob der Deal tatsächlich zustande kommt, bleibt natürlich abzuwarten – doch vieles deutet darauf hin, dass die Ampel auf Grün steht.