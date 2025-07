Ergonomischer Bürostuhl von Sihoo jetzt besonders günstig erhältlich

Anzeige. Sihoo startet eine neue Sale-Aktion und bietet den ergonomischen Bürostuhl Sihoo Doro C300 zum Bestpreis an, denn der Preis ist von 519,99 Euro auf nur 259,99 Euro gefallen – mit einem zusätzlichen Gutschein kommt ihr sogar auf nur 240 Euro! Ich sitze weiterhin auf dem Sihoo Doro C300 und spreche abermals eine Empfehlung aus, wenn man seinen Arbeitsplatz optimieren und für mehr Ergonomie sorgen möchte.

Der Sihoo Doro C300 punktet schon beim Aufbau: Die Anleitung ist klar und verständlich, alle Teile und Schrauben sind sauber beschriftet. So steht der Stuhl nach spätestens 30 Minuten und der erste Probesitz kann beginnen. Bereits hier wird deutlich: Die Verarbeitungsqualität ist hoch, nichts wirkt billig oder wackelig.

Damit der Stuhl sein volles ergonomisches Potenzial entfalten kann, ist die richtige Einstellung entscheidend. Die Sitzhöhe lässt sich klassisch über einen Hebel verstellen, ebenso wie die Höhe und Position der Rückenlehne. Ein echtes Highlight sind die 4D-koordinierten Armlehnen: Sie lassen sich nicht nur in alle Richtungen anpassen (hoch/runter, vor/zurück, seitlich schwenkbar), sondern synchronisieren sich automatisch mit der Rückenlehne, wenn man sich zurücklehnt, damit die Arme immer perfekt gestützt bleiben.

Dynamische Lordosenstütze bewegt sich mit

Eine manuelle Einstellung ist nicht erforderlich; die selbstadaptive, dynamische Lordosenstütze bewegt sich mit und passt sich automatisch der eigenen Wirbelsäulenkrümmung an, sodass der Rücken in jeder Position gestützt und komfortabel bleibt.

Für entspannte Pausen lässt sich die Rückenlehne in drei Stufen (110 Grad, 120 Grad, 130 Grad) verstellen. Dank der automatischen Gewichtserkennung passt sich der Widerstand beim Zurücklehnen individuell an, was ein sanftes und ausgeglichenes Neigen ermöglicht, ganz vom Körpergewicht.

Die 3D-mechanische Kopfstütze ist in Höhe, Tiefe und Winkel verstellbar. Sie arretiert automatisch in der gewünschten Position und bietet durch ihre breite Auflagefläche auch bei seitlicher Kopfhaltung zuverlässigen Halt. Wer noch mehr Komfort möchte, kann optional eine Beinauflage für 40 Euro mitbestellen.

Auch das verwendete Mesh-Material überzeugt, da es sich angenehm anfühlt und bei warmen Temperaturen für ausreichend Belüftung sorgt. Damit wird auch ein lästiges Kleben am Rücken ausgeschlossen. Ein kleiner Wermutstropfen: Beim Verschieben des Stuhls sollte man lieber an der Rückenlehne statt an den Armlehnen oder der Kopfstütze greifen, da sich diese sonst versehentlich verstellen.

Fazit: Ein starker Allrounder zum fairen Preis

Der Sihoo Doro C300 ist für mich weiterhin eine absolute Empfehlung. Ich sitze täglich darauf und freue mich über die spürbar bessere Sitzhaltung. Die hochwertige Verarbeitung, die durchdachten Features und die ergonomischen Anpassungsmöglichkeiten heben ihn klar ab. Dass der Stuhl außerdem BIFMA-zertifiziert (USA) und TÜV-geprüft (Deutschland) ist, unterstreicht seine Qualität und Sicherheit.

Kurzum: Ein Top-Bürostuhl mit starker Ausstattung und überzeugendem Preis-Leistungs-Verhältnis. Oder wie es Sihoo selbst formuliert: „Jeder Mensch verdient einen ergonomischen Bürostuhl von Sihoo.“

