Die Highlights der Woche: Das war der Prime Day 2025

Ich vermisse ja immer noch ein wenig den Prime Day, wie er vor etlichen Jahren war. Einfach nur 24 Stunden voller Angebote und eher weniger Deals, dafür mehr echte Highlights. Mittlerweile hat Amazon den Prime Day auf vier Tage aufgebläht – dieses Maximieren der Laufzeit kennen wir ja schon vom Black Friday, der längst eine ganze Woche andauert.

Im Vergleich zum Vorjahr konnten wir aber festhalten: Ihr habt wieder mehr gekauft. Vor allem hochpreisige Produkte kamen bei euch gut an. Das ist auch wenig verwunderlich, denn hier konnte tatsächlich viel gespart werden. Der Navimow-Mähroboter von Segway oder der Dreame-Klon Mova V50 waren über 100 Euro günstiger als jemals zuvor. Es gibt sie also doch noch, die Prime Deal Kracher.

Ich persönlich habe mich stark zurückgehalten und nur eine Salbe bestellt, die ohnehin gekauft worden wäre. Zudem habe ich die Augen nach Klemmbaustein-Sets offen gehalten, von Lego waren die Angebote aber recht enttäuschend. Ich wollte auch mal etwas von Funwhole ausprobieren, hier waren die Preise aber exakt auf dem Niveau wie zwei Wochen vor dem Prime Day. Keine echten Angebote also, daher habe ich auch dort dankend verzichtet.

Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr am Prime Day zugeschlagen habt und was es bei euch geworden ist. Habt ihr euch ein neues Gadget bestellt? Wurde es vielleicht sogar schon geliefert und ihr habt es am Wochenende bereits ausprobiert? Schreibt gerne in die Kommentare!

Neues auf dem Hueblog

Rund um Philips Hue gab es am Prime Day nur ganz wenige lohnenswerte Angebote. Entsprechend ruhig war es in dieser Woche auf unserem Hueblog. Und auch das Software-Update für die Philips Hue App hat nichts Neues gebracht. Schaut aber gerne nächste Woche wieder im Hueblog vorbei, dann nämlich werden wir euch eine neue Küchenbeleuchtung vorstellen.

Alle Top-Themen der Woche im Überblick