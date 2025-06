Highlights der Woche: WhatsApp vorerst doch ohne Werbung

Was schon lange angekündigt war, hat WhatsApp jetzt umgesetzt: Werbung im beliebten Messenger. Doch zumindest in der EU gibt es einen Aufschub, denn WhatsApp wird die Werbung im Status-Reiter bei uns erst frühestens 2026 umsetzen. Datenschutzexperten sind eingeschritten, denn Meta möchte offenbar Daten zwischen Facebook, Instagram und WhatsApp abgleichen, um personalisierte Werbung auszuspielen – das geht in der EU so nicht. Alle Details könnt ihr hier nachlesen.

Der Sommerhitze trotzen

Mit der Midea PortaSplit haben wir eine Klimaanlage vorgestellt, die aktuell sehr gefragt ist. Die heißen Temperaturen sorgen dafür, dass Innenräume sich stark aufheitzen. Wer dem entgegenwirken möchte, kann sich die Midea PortaSplit ansehen. Eine weitere Empfehlung ist auch die mobile Klimaanlage EcoFlow WAVE 3, die noch einmal flexibler einsatzbar ist, da sie einen Akku hat.

Philips Hue Play Wallwasher im Video vorgestellt

In Sachen smarter Beleuchtung hat der Marktführer den neue Philips Hue Play Wallwasher vorgestellt, ein Stimmungslicht, mit dem sich Wände bunt beleuchten lassen. Wir haben die Neuerscheinung im Video vorgestellt. Alle Infos gibt es hier.

Auch spannend

Neues im Hueblog

Im Hueblog stand natürlich auch der Hue Play Wallwasher im Fokus, aber es gab noch mehr Produkte. Unter anderem ist ein neues Hue Smart Button erhältlich.