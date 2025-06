Prime-Mitglieder bekommen Audible drei Monate kostenlos

Im kommenden Monat steht der Prime Day an und schon jetzt liefert Amazon die ersten Angebote. Wenig verwunderlich ist, dass auch Audible mal wieder dabei ist. Die beliebte Hörbuch-Plattform bekommt ihr jetzt dank eurer Prime-Mitgliedschaft drei Monate lang gratis. Normalerweise kostet ein Monat 9,95 Euro. Es gibt nur eine kleine Hürde, die ihr dafür nehmen müsst.

Laut den Aktionsbedingungen gilt das Angebot für Prime-Mitglieder, die Audible entweder noch gar nicht ausprobiert haben oder in den vergangenen zwölf Monaten kein aktives Audible-Abo hatten. Das heißt im Umkehrschluss: Habt ihr bereits am letzten Prime Day oder am Black Friday mitgemacht, dann seid ihr jetzt raus. Schaut am besten einfach auf der Aktionsseite vorbei, ob das Angebot dort für euch verfügbar ist.

Falls ja, könnt ihr ordentlich sparen. Denn normalerweise kostet Audible 9,95 Euro pro Monat und jeden Monat erhaltet ihr ein Guthaben. Mit diesem Guthaben könnt ihr ein Hörbuch eurer Wahl kaufen, selbst wenn das eigentlich bedeutend teurer wäre. Ebenfalls klasse: Kündigt ihr das Audible-Abo im dritten Monat wieder, damit es sich nicht für 9,95 Euro verlängert, könnt ihr die zuvor ausgesuchten Hörbücher trotzdem behalten. Das ist ein großer Unterschied zu klassischen Streaming-Angeboten wie Spotify, bei denen der Hörbuch-Katalog zudem deutlich kleiner ausfällt.

Schauen wir uns doch einfach mal die fünf aktuellen Bestseller bei Audible an:

„Auris 6 – Puls der Angst“ von Sebastian Fitzek (kostet regulär 16,95 Euro) „Horror-Date“ von Sebastian Fitzek (kostet regulär 16,95 Euro) „Dieses Buch verändert dein Leben für immer“ von Martin Wehrle (kostet regulär 21,95 Euro) „Die Erbin“ von Claire Winter (kostet regulär 33,95 Euro) „Unser Tag ist heute“ von Virginie Grimaldi (kostet regulär 7,95 Euro)

Neben den fünf aktuellen Audible-Bestsellern bekommt ihr auf der Plattform auch viele andere Hörbücher. Mit dabei sind selbstverständlich auch bekannte Autoren wie etwa J.K Rowling, Marc-Uwe Kling oder Jussi Adler-Olsen. Auch die Biografien von Steve Jobs oder Angela Merkel findet ihr auf Audible.

Herunterladen und anhören könnt ihr die Hörbücher am besten mit der Audible-App für iPhone und iPad. Es gibt eine Offline-Funktion und auch einen Schlafmodus mit Timer.