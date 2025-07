Chrome auf dem iPhone: Jetzt einfacher zwischen privaten und beruflichen Konten wechseln

Google hat seiner Chrome-App für iPhone und iPad ein praktisches Update spendiert: Ab sofort kann man einfacher zwischen privaten und geschäftlichen Konten wechseln. Das ist besonders nützlich für alle, die Chrome sowohl privat als auch im Job nutzen.

Die neue Funktion richtet sich vor allem an iOS-User in Unternehmen, die Chrome Enterprise nutzen. Der große Vorteil: Chrome trennt die Daten beider Konten klar voneinander. Tabs, Suchverlauf, Passwörter und andere gespeicherte Inhalte bleiben jeweils auf das private oder das geschäftliche Profil beschränkt.

Das Ganze ist besonders interessant für Firmen, die auf BYOD setzen – also auf das Prinzip „Bring Your Own Device“, bei dem Mitarbeiter ihre privaten Geräte auch beruflich nutzen dürfen. Google will es Unternehmen damit einfacher machen, Mitarbeitende flexibel und sicher arbeiten zu lassen – ohne dass dabei die Daten durcheinandergeraten.

Wichtig zu wissen: Die neue Funktion bezieht sich nicht auf den Wechsel zwischen zwei normalen Google-Konten, sondern nur auf verwaltete Unternehmenskonten in Chrome unter iOS.

Sobald man sich mit einem verwalteten Konto anmeldet oder dorthin wechselt, macht Chrome auch deutlich, dass man sich jetzt in einer kontrollierten, geschäftlichen Umgebung bewegt, inklusive Hinweis auf dem Display.