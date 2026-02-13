Spigen: Qi2-Auto-Ladegerät mit Kühlsystem gestartet

Der Zubehör-Anbieter Spigen hat ein neues Qi2.2-iPhone-Ladegerät im Sortiment, das für die Nutzung im Auto gedacht ist. Das Produkt mit dem Namen Essential Cryomax MagFit kommt mit einer Leistung von 25 Watt und einem Kühlungssystem, das euer Gerät beim Laden aktiv kühlt. Bestellen könnt ihr das Spigen-Ladegerät bei Amazon zum Preis von 32,99 Euro.

Wie der Name schon vermuten lässt, ist das Essential Cryomax MagFit MagSafe-fähig und unterstützt somit kabelloses Laden. Kompatibel ist es mit allen iPhones, die MagSafe unterstützen. Das Spigen-Ladegerät lädt euer iPhone mit 25 Watt Ladeleistung auf – allerdings nur dann, wenn ihr im Auto ein entsprechendes KfZ-Netzteil verwendet, das mindestens 40 Watt Leistung liefert.

Die verbaute Kühlungstechnologie soll außerdem verhindern, dass euer iPhone überhitzt und es dadurch zu Ladeverlusten kommt. Das System kann Wärme abführen und darüber eine konstante Ladegeschwindigkeit gewährleisten. Das funktioniert auch, wenn es im Auto mal sehr heiß wird oder ihr das iPhone über einen längeren Zeitraum am Spigen-Gerät angeschlossen habt und aufladet.

Wie andere Ladegerät fürs Auto auch, wird das Spigen Essential Cryomax MagFit an den Lüftungsschlitzen montiert. Kompatibel ist das mit den meisten Fahrzeugmodellen der unterschiedlichen Hersteller. Ein integrierter Haken und rutschfeste Pads sollen dafür sorgen, dass das Ladegerät an Ort und Stelle bleibt. Das iPhone wird über den integrierten Magnetismus gehalten. Dieser soll auch während der Fahrt und auf unebenen Straßen einen sicheren Halt für euer iPhone gewährleisten.

Spigen Essential Cryomax MagFit für 32,99 Euro bei Amazon erhältlich

Das Ladegerät selbst wird über ein im Lieferumfang integriertes USB-C-Kabel mit dem Fahrzeug verbunden. Das dafür nötige KfZ-Netzteil ist jedoch nicht im Lieferumfang enthalten. Das Spigen Essential Cryomax MagFit könnt ihr aktuell für 32,99 Euro bei Amazon bestellen.