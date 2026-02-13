Liu Jingkang, CEO von Insta360, hat auf der Jahreskonfernez überraschend die neue Kamera „Insta360 Luna“ vorgestellt, die sich deutlich an der erfolgreichen Osmo-Pocket-Reihe von DJI orientiert, diese allerdings gleichzeitig herausfordern soll.

Während DJI bislang nur Gerüchten rund um eine mögliche Osmo Pocket 4 begegnet, prescht Insta360 nun sichtbar nach vorne, weil Luna bereits als konkreter Prototyp existiert. Gleichzeitig deutet ein veröffentlichter Beitrag auf X darauf hin, dass auch bekannte DJI-Insider die Ankündigung sehr ernst nehmen, weshalb der Konkurrenzdruck weiter steigt.

Zwei Kameras als entscheidender Unterschied

Besonders spannend ist dabei das Dual-Kamera-System, denn während die aktuelle Osmo Pocket 3 nur auf eine einzelne Kamera setzt, bringt Luna gleich zwei Sensoren mit. Dadurch positioniert sich Insta360 nicht nur gegen bestehende DJI-Modelle, sondern auch direkt gegen die spekulierten Funktionen einer kommenden Pocket-Generation.

Liu machte zudem deutlich, dass Luna nicht auf DJI-Technologie basiert, sondern vollständig auf einer eigenen Plattform entwickelt wird. Dadurch bleibt Insta360 unabhängig, während gleichzeitig Raum für neue Software- und Hardware-Ansätze entsteht, die über bekannte Konzepte hinausgehen könnten.

Modulares Design eröffnet neue Möglichkeiten

Darüber hinaus setzt Insta360 offenbar auf ein modulares Gehäuse, weil sich Akkus oder Zusatzmodule abnehmen und erweitern lassen sollen. Diese Bauweise könnte insbesondere Content-Creator ansprechen, da sie ihre Kamera je nach Einsatzzweck flexibel anpassen können.

Marktstart im ersten Halbjahr 2026

Einen konkreten Preis oder ein genaues Veröffentlichungsdatum nannte Insta360 zwar noch nicht, allerdings soll Luna zwischen März und Ende Juni 2026 erscheinen. Preislich dürfte sich die Kamera dabei vermutlich im Bereich von 499 bis 699 US-Dollar bewegen, da dieser Rahmen direkt mit der Osmo Pocket 3 konkurriert.

Zusätzlich könnten Nutzer und Nutzerinnen von bestehenden Insta360-Produkten profitieren, denn Zubehör wie das Mic Air dürfte voraussichtlich kompatibel sein. Gleichzeitig baut Insta360 seine Marktposition weiter aus, während das Unternehmen parallel mit der Drohnen-Sparte Antigravity zunehmend auch DJI in anderen Bereichen herausfordert.

Luna könnte den Markt ordentlich aufmischen

Insgesamt zeigt sich, dass Insta360 mit Luna nicht nur ein weiteres Gadget präsentiert, sondern gezielt auf die Schwächen und Verzögerungen von DJI reagiert. Sollte die Dual-Kamera-Strategie in der Praxis überzeugen, könnte Luna bereits 2026 zu einer der spannendsten Pocket-Kameras des Jahres werden.