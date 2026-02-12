My First Tonies: Hörspiel-Figuren für Babys und Kleinkinder

Es gibt mal wieder Neuigkeiten rund um die Toniebox. Die zweite Generation des Kinder-Lautsprechers erscheint im Sommer 2026 auch in einer gelben Pokémon Sonderedition, begleitet von vier Pokémon Tonies. Jetzt sind aber erst einmal die ganz kleinen Hörspiel-Fans an der Reihe, denn heute sind die neuen My First Tonies gestartet.

My First Tonies sind technisch gesehen einfache Tonie-Figuren, die auf die Toniebox gestellt werden und dort ein Hörspiel starten. Allerdings handelt es sich nicht um harte Figuren, sondern um weiche, robuste und besonders niedliche Begleiter aus TÜV-zertifiziertem Silikon.

Inhalte und Abspieldauer sind auf altersgemäß kurze Aufmerksamkeitsspannen zugeschnitten und umfassen kompakte, wiederholt abspielbare Audio-Einheiten von rund zwölf Minuten pro Tonie. Die Kleinen hören zum Beispiel, wie Kühe mit ihren Freunden sprechen, wie Tiger brüllen oder wie ein Schiff klingt, das über die Wellen schippert.

My First Tonies sind TÜV-geprüft und 1+ zertifiziert

Zum Start gibt es drei verschiedene Sets für jeweils 34,99 Euro, wobei jedes Set aus drei My First Tonies besteht. Im Bauernhof-Set freunden sich die Kleinen mit Schwein, Pferd und Kuh an, im Dschungel-Set lernen sie einen Papagei, einen Tiger und einen Affen kennen, und im Reise-Set erkunden sie Flugzeug, Auto und Schiff.

Auch wenn unsere Kinder selbst im jüngsten Alter keine Probleme mit den klassischen Figuren hatten, habe ich schon viel gesehen – bis hin zu abgebissenen Toniebox-Ohren. Die neuen My First Tonies sind jedenfalls TÜV-geprüft und offiziell ab einem Alter von 12 Monaten zertifiziert – sie sind BPA-frei und bestehen auch sonst aus kindersicheren Materialien und haben sichere Klebeverbindungen. My First Tonies verzichten auf Kleinteile und können ohne Gefahr in den Mund genommen werden.

Kaufen könnt ihr die drei neuen Tonies-Sets unter anderem bei MediaMarkt. Unter der Produktbox findet ihr auch noch einmal unsere aktuellen Videos zur Toniebox 2. Die neuen Baby-Figuren sind auch mit der alten Toniebox kompatibel.