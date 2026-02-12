YouTube ab sofort für die Apple Vision Pro verfügbar

Ab heute startet YouTube offiziell auf der Apple Vision Pro, wodurch Nutzer und Nutzerinnen Videos erstmals über eine native visionOS-App (App Store-Link) erleben können. Gleichzeitig verspricht Google ein deutlich immersiveres Seherlebnis, weil Inhalte nun auf einer virtuellen Leinwand in Kinoqualität abgespielt werden.

Mit der neuen App lassen sich YouTube-Videos in speziell gestalteten visionOS-Umgebungen anschauen, sodass der Bildschirm gefühlt im Raum schwebt. Darüber hinaus unterstützt die App nicht nur klassische Videos, sondern auch 180-Grad-Clips, 360-Grad-Inhalte und natürlich YouTube Shorts.

8K-Wiedergabe auf neueren Vision Pro-Modellen

Besonders spannend wird es für neuere Modelle, denn auf der Apple Vision Pro mit M5-Chip lassen sich YouTube-Videos sogar in 8K wiedergeben. Dadurch steigt nicht nur die Schärfe, sondern auch der Immersionsfaktor deutlich an. Gleichzeitig bietet die App Zugriff auf Abonnements, Wiedergabelisten und den Wiedergabeverlauf, weshalb sich YouTube fast genauso nutzen lässt wie auf iPhone, iPad oder Apple TV. Zudem synchronisiert sich der Account automatisch, sodass Inhalte nahtlos fortgesetzt werden können.

Safari war nur eine Übergangslösung

Zwar konnten Nutzer und Nutzerinnen YouTube bereits zuvor über Safari nutzen, allerdings fehlte bislang eine offiziell optimierte App für visionOS. Deshalb griffen viele zur Drittanbieter-App „Juno“, die jedoch bereits 2024 wieder aus dem App Store verschwand.

Offiziell: YouTube ist auf der Vision Pro angekommen

Mit dem heutigen Start schließt YouTube diese Lücke, weil die App nun direkt von Google stammt und offiziell unterstützt wird. Außerdem ist sie im visionOS App Store verfügbar, wobei sowohl Modelle mit M2-Chip als auch mit M5-Chip unterstützt werden.

Damit wird die Apple Vision Pro ein Stück alltagstauglicher, denn YouTube gehört für viele zum täglichen Medienkonsum. Folglich stärkt der App-Start nicht nur visionOS, sondern auch Apples Position im Spatial-Computing-Markt.