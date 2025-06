iOS 26: Neuer iPhone-Klingelton in der Beta aufgetaucht

Apple hat nicht nur sein Design überarbeitet, sondern aktualisiert scheinbar auch einen seiner Klingeltöne: „Reflection“, der Standard-iPhone-Klingelton seit 2017, den wohl jeder kennt, ist in der iOS-26-Beta etwas versteckt in einer Neuauflage zu hören. Ich finde ja, es klingt ein bisschen nach Neunziger-Trance, aber hört selbst.

Wer die iOS-26-Beta installiert hat und sich nun auf die Suche nach dem neuen Reflection-Ton machen möchte, wird ihn nicht finden. Unter den Klingeltönen, die ihr in der Einstellungen-App finden könnt, wird der neue Reflection-Ton nämlich noch nicht angezeigt. Entwickler haben die Neuauflage im Code der iOS-26-Beta gefunden. Ob es „ReflectionAlt1-Encore-Remix“, wie der Klingelton im Code heißt, also tatsächlich in iOS 26 schaffen wird, ist noch nicht klar.

Der Nutzer @8810cfw hatte den Fund des neuen Tons als erster auf X geteilt und im zugehörigen Clip könnt ihr eine Kostprobe hören:

Was sagt ihr? Klingt es für euch auch wie ein Ausflug in die 90s?

iOS 26 kommt im September

iOS 26 – und damit vielleicht auch „ReflectionAlt1-Encore-Remix“ – soll im September für die Öffentlichkeit zum Download bereitgestellt werden.