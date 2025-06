Mophie: Neues farbenfrohes Charging-Zubehör gelauncht

Der Zubehör-Anbieter Mophie hat in den USA passend zum Sommeranfang eine neue Kollektion an farbenfrohem Charging-Kollektion veröffentlicht, das auf erfrischende Art mit dem Einheitsgrau, -weiß und -schwarz bricht, in dem Charging-Zubehör für gewöhnlich daherkommt. Im Sommer-Look erhältlich sind Mophies Powerstation Plus, das 3-in-1-Reise-Ladegerät und einige USB-A-auf-USB-C- und USB-C-auf-USB-C-Kabel.

Die Mophie Powerstation Plus 10k ist eine Powerbank, die eine interne Batteriekapazität von 10.000 mAh mitbringt und mit einem integrierten Lightning- und USB-C-Ladekabel ausgestattet ist. Somit könnt ihr alle aktuellen Apple-Geräte und auch andere Geräte mit USB-C-Ladeanschluss mit der Powerbank laden – Schnellladefunktion mit 20W inklusive.

Die Powerbank kommt in der Sommeredition in bunter Optik mit einer hellblauen Oberfläche, einer fliederfarbenen Umrandung und hellgrünen Ladekabeln.

Derzeit kann die bunte Powerbank exklusiv bei Apple in den USA zum Preis von 79,95 US-Dollar bestellt werden.

3-in-1-Reise-Ladegrät

Mophies 3-in-1-Travel-Charger, oder auch das 3-in-1-Reise-Ladegerät ist ebenfalls Teil der farbenfrohe Sommer-Kollektion. Die Ladesation kann bis bis zu drei Apple- und Apple-Zubehör-Geräte zugleich laden, etwa ein iPhone, eine Apple Watch und AirPods.

Die Ladestation verfügt über eine Leistung von 30W und lässt sich sehr einfach zusammenfalten, um sie in der Tasche, im Koffer oder im Rucksack transportieren zu können. Der Qi2-iPhone-Ladeplatz lässt sich so aufstellen, dass sich auch der Standby-Modus des iPhones verwenden lässt. Gleiches gilt auch für den Apple-Watch-Ladeplatz.

Auch der 3-in-1-Travel-Charger ist derzeit exklusiv bei Apple in den USA erhältlich und kann dort zum Preis von 149,95 US-Dollar bestellt werden.

Ladekabel

Wie oben beschrieben hat Mophie auch einige seiner Ladekabel in die Sommer-Kollektion integriert und ihnen ein farbiges Design verpasst. Folgende Kabel sind im Rahmen dessen erhältlich:

1 Meter USB-A-auf-USB-C-Kabel

1 Meter USB-C-auf-USB-C-Kabel

2 Meter USB-C-auf-USB-C-Kabel

Die Kabel sind mit einem langlebigen Nylon-Überzug geschützt und verfügen über eine integrierte Schlaufe, die das Verwahren des Kabels einfacher machen soll.

Die USB-C-Kabel unterstützen 240W-Schnelladen bei entsprechend angeschlossenem Stecker.

Die in hellrosa, dunkellila und hellblau gehaltenen Kabel sind für 19,95 US-Dollar bzw 24,95 US-Dollar (abhängig von Kabellänge und gewünschter Konnektivität) im US-Apple-Store erhältlich.

Schade, dass das bunte Zubehör derzeit nur in den USA erhältlich ist. Die bunte Powerbank hätte ich mir ansonsten vielleicht mal gegönnt.