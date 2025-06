Project Indigo: Adobe bringt experimentelle manuelle Kamera-App auf das iPhone

Das Unternehmen Adobe ist seit jeher für Kreativ-Lösungen im Software-Bereich bekannt, unter anderem für die Flaggschiff-Anwendungen Adobe Photoshop, Adobe Lightroom oder Adobe Illustrator. Nun wagt man sich auch in das Segment der mobilen Fotografie vor und hat mit der iPhone-App Project Indigo eine experimentelle Kamera mit manuellen Einstellungen vorgestellt.

Project Indigo (App Store-Link) ist ab sofort im deutschen App Store als Gratis-Download verfügbar und benötigt neben rund 246 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS 18.5, also das aktuellste Betriebssystem von Apple, auf dem Gerät. Bislang stehen alle Inhalte in englischer Sprache zur Verfügung.

„Willkommen bei Project Indigo, einem neuen Kameraerlebnis von Adobe Labs. Mit einer benutzerdefinierten Pipeline für computergestützte Fotografie, einem natürlichen Bildaussehen und einem vollständigen Satz manueller Kamerasteuerungen bietet es sowohl professionellen als auch Hobbyfotografen etwas. Darüber hinaus stellen wir erstmals neue Steuerelemente für computergestützte Kameras vor und bieten auf unserer Tech Previews-Seite einen Einblick in die Zukunft der KI-Bildverarbeitung.“

So berichtet Adobe im App Store über die neue manuelle Kamera. Die Anwendung lässt sich ab dem iPhone 12 Pro/Pro Max verwenden. Für eine optimale Nutzung sollte mindestens ein iPhone 15 Pro oder neuer vorliegen. Adobe will mit der eigenen App einen Look erschaffen, der weniger an klassische Smartphone-Fotografie erinnert, „zu hell, zu wenig Kontrast, zu hohe Farbsättigung, zu starke Glättung und zu starke Schärfung“. Adobe berichtet zum Konzept der neuen App:

„Dies ist der Beginn einer Reise für Adobe – hin zu einer integrierten mobilen Kamera- und Bearbeitungserfahrung, die die neuesten Fortschritte in der computergestützten Fotografie und KI nutzt. Wir hoffen, dass Indigo sowohl Gelegenheitsfotografen anspricht, die sich einen natürlichen, SLR-ähnlichen Look für ihre Fotos wünschen, auch wenn diese auf großen Bildschirmen betrachtet werden, als auch fortgeschrittene Fotografen, die manuelle Steuerung und höchstmögliche Bildqualität wünschen, sowie alle – ob Gelegenheits- oder Profifotografen –, die Spaß daran haben, mit neuen fotografischen Erfahrungen zu experimentieren.“

HDR-ähnliche Aufnahmen mit 32 Einzel-Frames möglich

In der App gibt es unter anderem eine Möglichkeit, aus insgesamt 32 unterbelichteten Einzelaufnahmen eine Mehrfachbelichtung zu erstellen, um Bildrauschen zu reduzieren und Details in den Lichtern zu erhalten. Grundsätzlich bieten auch viele Smartphone-eigene Kameras eine HDR-Funktion, allerdings geht Adobe hier noch einen Schritt weiter, indem ganze 32 Frames für eine einzige Aufnahme verwendet werden. Das geht natürlich auch mit gelegentlichen Geschwindigkeitseinbußen einher, so dass nach Betätigung des Auslösers einige Sekunden gewartet werden muss. Dafür bietet Project Indigo allerdings auch die Option, diese Funktion mit RAW- und DNG-Dateien als Output zu verwenden, und nicht nur als JPG.

Wie oben bereits erwähnt wurde, bietet Project Indigo auch zahlreiche manuelle Steuerungs-Möglichkeiten, beispielsweise für den Fokus, ISO, Verschlusszeit, Weißabgleich (mit Temperatur und Farbton) und eine Belichtungskorrektur. Auch ein Langzeit-Belichtungsmodus ist mit an Bord, ebenso wie ein spezieller digitaler Zoom. Letzterer nimmt beim Zoomen über 2x automatisch mehrere versetzte Bilder auf, die dann zu einem schärferen Endbild kombiniert werden. Dabei wird auf die natürlichen Handbewegungen des Users gesetzt.

Als Adobe-Projekt ist Project Indigo natürlich auch eng mit dem Adobe-eigenen Dienst Adobe Lightroom verknüpft. Nach einer Aufnahme kann man beispielsweise Bilder direkt zur Bearbeitung an die mobile Version von Lightroom senden, egal, ob man mit JPEG oder DNG arbeitet. Darüber hinaus dient Project Indigo auch als Testlabor für experimentelle Funktionen, die es möglicherweise bald auch in andere Adobe-Dienste schaffen werden. Eine ausführliche Dokumentation von Project Indigo findet sich auf der Research-Website von Adobe.