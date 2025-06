So geht es: iOS 26 Beta für Rückkehr zu iOS 18 deinstallieren

Vor nicht einmal zwei Wochen hat Apple die erste Developer-Beta von iOS 26 und iPadOS 26 veröffentlicht. Und natürlich gibt es auch jetzt wieder ungeduldige Apple-Fans, die sich die neue Software noch vor dem Start auf ihrem iPhone oder iPad installieren möchte. Doof nur: Einige Apps funktionieren mit dem neuen Betriebssystem noch nicht. Das ist wenig verwunderlich, denn immerhin konnten Entwickler ihre Anwendungen im Problemfall noch nicht anpassen.

„Mein iPhone 15 hat jetzt iOS 26 Developer Beta. Leider stürzen DB Navigator und IKK ePA ab. Ärgerlich, weil ich die Bahn wegen des Deutschlandtickets brauche. Könnt ihr helfen?“, lautet es in einer der zahlreichen Mails, die wir in den letzten Tagen zu dem Thema erhalten haben. Die Lösung ist denkbar einfach: Wir empfehlen bei aller Vorfreude über die neuen Funktionen ein Downgrade zu iOS 18.5. Aber wie geht das?

Vor dem Downgrade die Datensicherung nicht vergessen

Solltet ihr vor dem Update auf iOS 26 ein Backup eures iPhones in der iCloud oder per Kabelverbindung auf dem Computer abgelegt haben, ist das wunderbar. Falls ihr das nicht gemacht habt, könnt ihr die wichtigsten Daten wie Kontakte, Notizen, Kalender, Fotos oder einzelne Dateien immer noch in der Cloud speichern und sie so später wieder herstellen.

Die Rückkehr von iOS 26 zu iOS 18.5

Um die Developer Beta von iOS 26 wieder loszuwerden, ist ein Mac oder Windows-PC mit einem passenden USB-Kabel notwendig. Nachdem das iPhone an den Computer angeschlossen ist, findet ihr es im Finder auf dem Mac oder in der Anwendung Apple-Geräte unter Windows.

Das angeschlossene iPhone muss dann in den Wiederherstellungsmodus versetzt werden. DAs geht auf aktuellen Geräten so:

Die Lauter-Taste drücken und schnell wieder loslassen. Die Leiser-Taste drücken und schnell wieder loslassen. Sofort die Power-Taste gedrückt halten, bis der schwarze Wiederherstellungsmodus-Bildschirm angezeigt wird.

Wichtig: Wenn zwischendurch das Apple-Logo angezeigt wird, dürft ihr die Power-Taste an der Seite des iPhones nicht loslassen, sondern müsst sie weiter gedrückt halten.

Sobald das iPhone im Wiederherstellungsmodus gelandet ist, erscheint auf eurem Computer möglicherweise ein Hinweis, der um eine Erlaubnis zur Verbindung mit dem Gerät bittet. Diese akzeptiert ihr. Daraufhin wird im Finder oder in der Apple-Geräte-App ein Pop-Up angezeigt, der einen Fehler mit dem Gerät meldet. Bei diesem Pop-Up müsst ihr auf den Button „Restore“ tippen und im nächsten Bildschirm zustimmen.

Im Anschluss wird die aktuellste stabile Version heruntergeladen, das ist zum jetzigen Zeitpunkt iOS 18.5. Diese wird dann auf das zurückgesetzte iPhone gespielt. Danach startet das frisch wiederhergestellte iPhone neu und ihr könnt euer Backup wiederherstellen.

Sobald euer iPhone wieder einsatzbereit ist, solltet ihr unbedingt in den iOS-Einstellungen überprüfen, ob ihr noch für die iOS 26 Developer Beta angemeldet seid. Deaktiviert die Beta-Updates einfach, damit sie nicht automatisch installiert werden.