Viele von euch werden das Problem kennen: Man ist den ganzen Tag mit dem iPhone unterwegs, und plötzlich macht dann doch kurz vor Schluss der iPhone-Akku schlapp. Eigentlich wollte man ja noch in Bahn oder Bus auf der Rückfahrt nach Hause ein paar Podcasts hören, aber das fällt dann wohl flach. Oder auch nicht, wenn man den neuen Vonmählen Evergreen Go am Schlüsselbund trägt.

Der neue Vonmählen Evergreen Go ist ein kompakter Notfallakku für das iPhone oder andere USB-C-kompatible Geräte. Er ist nur in etwa so groß wie ein moderner Autoschlüssel und verfügt zusätzlich noch über ein integriertes abnehmbares USB-C-auf-USB-C-Kabel. So ist man im Notfall immer gut gerüstet und kann zwischendurch das iPhone, die AirPods oder andere Kleingeräte mit einer kleinen Ladung Strom versorgen. Ein zusätzlicher USB-C-Anschluss an der Unterseite der kleinen Powerbank ermöglicht es sogar, gleich mehrere Geräte gleichzeitig aufzuladen.

iPhone 16 wird um bis zu 25 Prozent geladen

Der integrierte Akku der kleinen Powerbank kommt auf eine Kapazität von 1.000 mAh, was laut Herstellerangabe dafür sorgen soll, ein iPhone 16 zu 25 Prozent aufladen zu können. Das sollte für den Notfall absolut reichen, um ein wenig Musik zu hören, einen wichtigen Anruf zu tätigen oder im Supermarkt ein paar Einkäufe per Apple Pay zahlen zu können.

Und mehr möchte die Vonmählen Evergreen Go auch gar nicht sein: Wer sein iPhone oder ein anderes USB-C-Gerät vollständig und mehrmals mit Strom versorgen möchte, greift zu anderen Produkten mit mehr Kapazität. Hier geht es ausschließlich um die kompakte Größe und das Wissen, nicht nur einen kleinen Notfall-Akku, sondern auch ein kurzes USB-C-Ladekabel mit bis zu 60 Watt Leistung immer unterwegs mit dabei haben zu können.

Mit Maßen von nur 7,8 x 3,5 x 1,2 cm und einem geringen Gewicht von etwas mehr als 34 Gramm passt die Evergreen Go-Powerbank in jede kleine Tasche, oder kann bequem am Schlüsselbund angebracht werden. Dazu legt der Hersteller sogar einen kleinen Metallring bei. Als Materialien kommen TPE, ABS+PC, Edelstahl und recyceltes Kupfer zum Einsatz. Der USB-In- und Output liegt bei 5V/1A, die Datenübertragungsrate des USB-C-Kabels bei 480 Mbit/s.

Evergreen Go: Erster Eindruck ist durchweg positiv

Ich habe bereits von Vonmählen ein erstes Testexemplar des Evergreen Go in der weißen Farbvariante erhalten und kann bisher nur Gutes darüber berichten: Die Materialqualität überzeugt, das integrierte USB-C-Kabel wirkt hochwertig und lässt sich nach der Nutzung schnell wieder an der Powerbank anbringen. Eine kleine weiße LED am unteren Rand der Powerbank zeigt zudem an, ob das Gerät gerade aktiv ist.

Derzeit bin ich sogar am Überlegen, ob der Evergreen Go-Akku meinen derzeitigen MagSafe-Notfallakku Evergreen Mag des gleichen Herstellers in meinem Rucksack ersetzen wird. Der Evergreen Go bietet mit 1.000 mAh zwar nur ein Fünftel der 5.000 mAh-Kapazität des Evergreen Mags, ist dafür aber deutlich kompakter, leichter, mit weiteren Geräten als dem iPhone kompatibel und zudem mit einem USB-C-Kabel versehen.

Bei Amazon lässt sich der neue Vonmählen Evergreen Go-Notfallakku in den beiden Farben Schwarz und Weiß zum Preis von jeweils 19,99 Euro erwerben. Im Webshop von Vonmählen gibt es auch noch einen zusätzlichen Partner- und Family-Deal: Dort lassen sich zwei Evergreen Go für 35,99 Euro (18 Euro pro Stück) oder auch vier Evergreen Go für 63,99 Euro (16 Euro pro Stück) bestellen.