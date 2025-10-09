Webradio-App RadioX: Jetzt auch in erster Betaversion für iOS erschienen

Webradio-Stationen sind eine tolle Sache: Es lassen sich so ganz bequem und einfach zigtausende internationale Radiosender hören, oft mit ganz eigenem Programm oder Nischeninhalten. Wer also brasilianischen Metal oder australische Schlager hören möchte, findet sicherlich auch zu diesen Themen etwas. Um Webradios nutzen zu können, ist eine entsprechende App notwendig – und die gibt es für macOS wie Sand am Meer.

Mit RadioX, das noch bis Januar dieses Jahres als Radio.app bekannt war und sich dann im Zuge eines großen Updates umbenannt hatte, gibt es eine solche App. Diese nistet sich in der Mac-Menüleisten-App ein und bietet dabei Zugriff auf über 50.000 Sender aus der ganzen Welt. Im Januar wurde die App auf Version 5.0 aktualisiert, die neben diversen Verbesserungen auch ein neues Design beinhaltete. Die kostenlose App lässt sich auf der Seite des Entwicklerteams herunterladen.

Neben der dezidierten Auswahl der Radiosender anhand einer Suchmaske könnt ihr euch auch anhand einer Ländersuche für einen Sender entscheiden. Zu jedem Titel zeigt die App per Klick die Metadaten zu dem jeweiligen Track an, wenn sie verfügbar sind. Zusätzlich kommt die App mit diversen Anpassungsmöglichkeiten mit Blick auf den Klang, so dass ihr diesen euren individuellen Vorlieben entsprechend anpassen könnt.

iOS-Version mit Favoritenliste, AirPlay und CarPlay

Ab sofort steht RadioX auch in einer ersten Testversion für das iPhone zur Verfügung, die sich über Apples eigene Testplattform TestFlight ausprobieren lässt. Der Link zu TestFlight findet sich auf der offiziellen Website von RadioX. Grundsätzlich sollen sich mit der iOS-Version der Webradio-App alle Features der Mac-App verwenden lassen, zusätzlich soll es aber auch eine Integration von Apples CarPlay geben.

In der iOS-App von RadioX kann man gezielt nach Radiostationen suchen, oder sich auch Webradios aus der ganzen Welt oder sortiert nach einzelnen Ländern anzeigen lassen. Hat man einen Sender gefunden, der einem gefällt, kann dieser als Favorit markiert werden, und wird dann in einem eigenen Favoriten-Tab in einer Listenansicht angezeigt. Beim Abspielen von Sendern ist eine Player-Ansicht aktiv, über die auch AirPlay zum Streamen der Inhalte auf externe Lautsprecher genutzt werden kann.

Für weitere Einstellungen beim Musikhören bietet RadioX in der iOS-TestFlight-Version auch einen integrierten Equalizer, zu dem auch zahlreiche Presets für unterschiedlichste Genres wie Akustisch, Jazz, Klassik, Lounge, kleine Lautsprecher, Sprachmodus und mehr gehören. Wer möchte, kann auch einen Nutzeraccount bei RadioX erstellen, um Favoriten festhalten zu können. Die kostenlose Anwendung kommt zudem ohne jegliche Werbung aus und ist bereits in der TestFlight-Version für iOS sehr stabil und ansprechend. Wann die finale Version im App Store erscheint, ist bisher noch nicht klar.