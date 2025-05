Vonmählen Evergreen Mag: Neue 5.000 mAh-MagSafe-Powerbank mit edlem Design

Wir haben in der Vergangenheit bereits einige Produkte vom norddeutschen Unternehmen Vonmählen vorgestellt. Nun hat die Firma aus Lüneburg ein ganz neues Accessoire für unsere liebsten iPhones präsentiert, die Vonmählen Evergreen Mag. Letztere ist eine edle Powerbank mit MagSafe-Funktion, die nicht nur über eine Kapazität von 5.000 mAh verfügt, sondern auch besonders kompakt und mit leistungsfähigen Ladefeatures gestaltet wurde.

Vonmählen kombiniert bei der neuen Evergreen Mag moderne Lade-Technologie mit einem verantwortungsvollen Einsatz von Ressourcen: So setzt man auf 27 Prozent recyceltes Kobalt im Akku, 90 Prozent recyceltes Aluminium im Gehäuse und sogar 100 Prozent recycelten Kunststoff (ABS+PC) in der Batterieabdeckung.

Während andere MagSafe-Powerbanks oft klobig und mit harten Kanten auf der Rückseite des iPhones daherkommen, setzt Vonmählen bei der Evergreen Mag auf kompakte Maße mit einer Höhe von nur 8,6 mm, abgerundete und an die Form des iPhones angepasste, abgerundete Ecken, sowie ein geringes Gewicht von nur 118 Gramm. Damit passt die Powerbank in so ziemlich jedes Reise- und Alltagsgepäck – und sogar selbst in kleinen Hand-, Hosen- oder Jackentaschen findet die Evergreen Mag Platz.

Design hätte auch von Apple stammen können

Mit einer Kapazität von 5.000 mAh sollen sich mit der MagSafe-Powerbank iPhones ab der 12er Generation, darunter auch das neue iPhone 16 Pro, vollständig aufladen lassen. Die Evergreen Mag bietet neben dem kabellosen Laden mit bis zu 15 Watt per Qi2 auch ein schnelles Aufladen via USB-C Power Delivery mit bis zu 20 Watt. Dank Pass-Through-Charging können Powerbank und iPhone gleichzeitig geladen werden – was insbesondere unterwegs besonders praktisch ist.

Ich hatte bereits kurz nach dem offiziellen Release der Vonmählen die Möglichkeit gehabt, mir die neue Evergreen Mag genauer ansehen zu können. Im Lieferumfang enthalten ist neben der Powerbank selbst auch noch ein etwa einen Meter langes USB-C-auf-USB-C-Kabel, das aufgrund seiner Stoffummantelung sehr hochwertig wirkt und sehr an die Qualität der entsprechenden Apple-Kabel erinnert.

Auch hinsichtlich des Designs der Evergreen Mag selbst entstand bei mir der Eindruck, dass das Zubehör durchaus auch von Apple hätte stammen können. Das in meinem Fall mattsilberne Aluminium, eine samtweiche und rutschfeste magnetische weiße Haftfläche, abgerundete Ecken, die sich passgenau an die Kanten meines iPhone 15 Pro anschmiegen und fünf perfekt ausgeschnittene Lade-LEDs, von denen eine blau und vier weiß leuchten sorgen für ein sehr edles und wertiges Äußeres.

Evergreen Mag lädt iPhone 15 Pro rund einmal auf

Im Alltag habe ich die Evergreen Mag schon mehrfach im Gepäck für Tagesausflüge gehabt und konnte mit einer vollen Powerbank mein iPhone 15 Pro von 16 bzw. 12 Prozent Restakku komplett auf 100 Prozent laden, und diesen Stand durch Erhaltungsladung auch noch einige Zeit halten. Es ist also davon auszugehen, dass man ein iPhone rund einmal mit der Evergreen Mag aufladen kann. In meinem Fall brauchte der kleine Zusatzakku jeweils rund 3 Stunden, bis das iPhone wieder voll geladen war. Nutzt man das beiliegende USB-C-Kabel zum Aufladen, dürfte es noch bedeutend schneller gehen. Die Powerbank selbst ist nach rund 2,5 Stunden an der Steckdose wieder voll einsatzbereit.

Nach meinen ersten Tests mit der Evergreen Mag kann ich der neuen Powerbank nicht nur eine äußerst hochwertige Verarbeitung, sondern auch eine gute und zuverlässige Ladeleistung bescheinigen. Das Accessoire ist in den letzten Wochen zu meinem steten Begleiter geworden, wenn ich unterwegs bin. Wenn es überhaupt etwas an dieser tollen Neuerscheinung zu bemängeln gibt, ist es wohl der vergleichsweise hohe Kaufpreis: Während für die meisten Powerbanks mit dieser Kapazität rund 30 bis 40 Euro verlangt werden, bepreist Vonmählen die Evergreen Mag mit 69,99 Euro. Hier muss jede und jeder selbst entscheiden, ob einem Design, Leistung und Nachhaltigkeit diesen Preis wert sind.

Die Vonmählen Evergreen Mag ist ab sofort in den Farben Schwarz und Silber zum Preis von 69,99 Euro erhältlich, unter anderem bei MediaMarkt (Weiß/Schwarz). Auf der Produktseite von Vonmählen gibt es zudem weitere Informationen zur Powerbank-Neuerscheinung.