Am 12. Mai 2015 startete das Noki auf Kickstarter

Heute vor genau 10 Jahren startete das Nuki Smart Lock. Am 12. Mai 2015 legte das Start-Up aus Österreich auf Kickstarter los – für kurze Zeit mit dem Namen Noki. Nach einer kleinen Beschwerde eines finnischen Handy-Herstellers ging es dann unter dem Namen Nuki Smart Lock weiter. „2.038 Unterstützer trugen 385.524 Euro bei, um dieses Projekt zu verwirklichen“, kann man heute noch auf der Kickstarter-Seite lesen.

Seit dem Start der Kampagne vor genau 10 Jahren hat sich einiges getan. Das ursprüngliche Design war beispielsweise eine kleine schwarze Box, die noch auf der Auslieferung um einen manuell drehbaren Knauf ergänzt wurde. Dieses Design behielt das Nuki Smart Lock dann bis Ende 2024 bei, ehe mit dem Nuki Smart Lock Ultra ein besonders kompaktes Türschloss entstand.

So sollte das erste Noki eigentlich aussehen

„Produktdesign ist in dieser Phase eine Investition in die Zukunft – diese kann gut- oder schiefgehen. Es war im Endeffekt eine High-Risk-Entscheidung. Dementsprechend sind wir superstolz auf das erstumgesetzte, finale Designkonzept. Mit wenigen Anpassungen hat es zehn Jahre gehalten und die Premium-Positionierung von Nuki auch über das Design glaubwürdig abgesichert“, sagt Harald Gründl im Namen von Design-Partner EOOS anlässlich des zehnten Nuki-Geburtstags.

Mittlerweile nutzen mehr als 800.000 Menschen ein Smart Lock von Nuki – und einige der allerersten Modelle aus der Kickstarter-Kampagne sind auch 9 Jahre nach der Auslieferung noch im Einsatz.

Meine zwei persönlichen Nuki-Anekdoten aus den letzten zehn Jahren

Gerne erinnere ich mich noch an eine IFA vor etlichen Jahren zurück, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das genau war. Damals war Nuki mit seinem Smart Lock auf den Showstoppers vertreten, einer Medien-Veranstaltung am Donnerstagabend, noch vor dem eigentlichen Messestart. Am Ende des Events habe ich dem kleinen Nuki-Team, unter anderem der ganz lieben Clarissa, noch dabei geholfen, die ganzen Demo-Geräte zurück in die Messehalle zu schleppen. Danach ging es für uns noch kreuz und quer durch Berlin – und am Ende haben wir uns mit einer Currywurst belohnt.

Die zweite Geschichte ereignete sich zur Vorstellung des Nuki Smart Locks der zweiten Generation, die damals in München stattfand. Mitten in der Woche hatte ich mich am Vorabend bei einem Freund einquartiert – und es kam, wie es kommen musste: Wir haben die letzte S-Bahn verpasst. Statt 70 Euro für das Taxi zu bezahlen, haben wir das Geld lieber in irgendwelchen zwielichtigen Bars und Kneipen auf den Tisch gehauen, um dann irgendwann die erste S-Bahn zu nehmen. Entsprechend verkatert kämpfte ich mich dann durch die Präsentation. „Das habe ich dir echt nicht angemerkt“, sagte mir Clarissa vor ein paar Tagen, als ich ihr diese Geschichte erzählte. Mit dem Zusatz: „Damals waren wir halt noch ein bisschen jünger, heute würdest du das wohl nicht mehr schaffen.“

Zu Besuch beim Nuki-Team in Graz

Clarissa habe ich nach etlichen Jahren in der vergangenen Woche endlich wiedersehen können – bei einem Besuch in Graz, der Heimat von Nuki. Dort habe ich auch einige weitere Personen aus dem Team kennengelernt und einige spannende Geschichten erfahren. Wusste ihr beispielsweise, dass die Nuki-Gründer zuvor ihr Geld mit dem Versand von SMS über das Internet verdient haben? Interessante Einblicke wie diese fasse ich euch in den kommenden Tagen noch in einem kleinen Video zusammen, das heute leider noch nicht ganz fertig geschnitten ist.

Und ich habe euch ja auch etwas mitgebracht: Einen Nuki-Beutel mit Schokolade, Nuki Smart Lock Pro und einem Keypad 2. Alle weiteren Infos zum Gewinnspiel findet ihr in diesem Artikel.

Das neue Nuki Smart Lock Pro im Angebot

Falls ihr euch nicht auf euer Glück verlassen wollt, bekommt ihr das neue Nuki Smart Lock Pro der fünften Generation, das ohne Zylinder-Tausch installiert werden kann, derzeit bei tink.de im Angebot.

Im Bundle mit dem Keypad 2 bezahlt ihr für das Nuki Smart Lock Pro derzeit nur 359 Euro – und spart damit 69 Euro gegenüber dem eigentlichen Preis.

