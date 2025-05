Apple Maps: Apples Kartierungsteam ist ab nächster Woche wieder in Deutschland unterwegs

Von Mitte Mai bis Oktober sind die Kartierungsteams von Apple wieder in Deutschland unterwegs. Ab nächster Woche seht ihr vielleicht auch in eurer Gegend die bekannten Kamera-Autos auf Tour. Auch Apple-Mitarbeiter, die mit Kamera-Rucksäcken ausgestattet sind, werden durch die Straßen ziehen, um die Umgebung zu kartieren. Die dabei entstehenden Aufnahmen sollen dann auch für KI-Trainingszwecke eingesetzt werden.

Die Apple-Karten-Autos sind ausgestattet mit verschiedenen Kameras und Sensoren und zeichnen während der Fahrt ihre Umgebung auf, um Apple-Karten-Funktionen wie „Look Around“ mit Daten zu füttern. An Stellen, die für die Wagen nicht erreichbar sind, werden Mitarbeiter mit speziell für die Kartierung entwickelten Rucksäcke eingesetzt.

Doch nicht nur Apple Karten (App-Store-Link) wird durch diese Kartierungen mit Daten gefüttert. Auch Apples KI „Apple Intelligence“ soll davon profitieren, denn die Aufnahmen werden, wie Apple berichtet, auch zum Training der KI zum Einsatz kommen. Das Ziel: Die Bilderkennung, Bilderstellung und Bildverbesserung von Apple Intelligence optimieren.

Der Datenschutz soll dabei, laut Apple, den Standards genügen, die Apple generell für seine Produkte und Dienstleistungen anlegt. So würden Gesichter und Autokennzeichen automatisch verpixelt werden. Für das KI-Training würde man vor allem verschwommene Bilder einsetzen.

Zeitplan online abrufbar

Wer wissen möchte, wann Apple-Kamera-Wagen und -Rucksackträger in eurer Stadt unterwegs sind, kann sich über diese PDF-Übersicht informieren. Die genauen Zonen, in denen die Mitarbeiter zu Fuß unterwegs sind, findet ihr per Klick auf den jeweiligen Städtenamen: Stuttgart, München, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Offenbach, Dortmund, Essen, Düsseldorf, Köln und Leipzig.