Anker MagGo 3-in-1 Ladestation: Mein liebstes Schreibtisch-Gadget mit 40 Prozent Rabatt

Mittlerweile ist ja schon die neue Generation des kabellosen Qi-Ladestandards auf den Markt gekommen: Qi2.2 unterstützt auch das Aufladen kompatibler Geräte mit bis zu 25 Watt Leistung. Aktuell wird Qi2.2 nur von der iPhone 16- und iPhone 17-Generation unterstützt, ältere Modelle können diesen neuen Standard nicht verwenden.

Wer nicht unbedingt eine Qi2.2-Ladestation für den Schreib- oder Nachttisch benötigt, sollte sich aktuell das Angebot von Anker für die MagGo 3-in-1 Qi2 Ladestation im Rahmen der Amazon Prime Days genauer ansehen: Kostet die Dreifach-Ladestation für iPhones, die Apple Watch und die AirPods sonst als Normalpreis 99,99 Euro, kann man sie jetzt mit satten 40 Prozent Rabatt für 59,99 Euro bei Amazon in den beiden Farben Schwarz und Weiß erwerben.

Im Verlauf der letzten Jahre habe ich bereits einige Multi-Ladestationen auf meinem Schreibtisch stehen gehabt, darunter auch Modelle von Satechi, Twelve South oder letztens erst ein ganz neues Qi2.2-Exemplar von Belkin. Schlussendlich hängen geblieben bin ich dann aber doch wieder beim sehr kompakten und leistungsfähigen 3-in-1 Ladegerät von Anker, das ich euch nicht nur aufgrund des aktuell guten Preises bei Amazon ans Herz legen kann.

Die Anker MagGo 3-in-1 Qi2 Ladestation eignet sich hervorragend für kleinere Schreibtische oder den Nachttisch, und kann gleichzeitig drei Geräte aufladen: Das iPhone per Qi2-Ladepad mit bis zu 15 Watt, die AirPods (Pro) mit bis zu 5 Watt, und auch die Apple Watch mit 5 Watt samt „Made for Watch“-Zertifizierung. Die Ladestation ist seit Dezember des vergangenen Jahres im Handel erhältlich und verfügt über ein um 45 Grad neigbares Ladepad für das iPhone, so dass man den Winkel auf dem Tisch genau nach eigenen Vorlieben anpassen kann. Mit Maßen von 12,5 x 9,0 x 9,0 cm sowie einem Gewicht von 293 Gramm trägt das Ladegerät auch nicht sonderlich auf.

Auch Ladekabel und 40W-Netzteil im Lieferumfang enthalten

Im Lieferumfang enthalten ist auch ein farblich passendes, rund 1,5 Meter langes USB-C-Ladekabel sowie ein 40 Watt-Netzteil, so dass man gleich mit der Inbetriebnahme loslegen kann. Neben der sehr guten Verarbeitungsqualität hat mir auch der Umstand gefallen, dass es zwar eine weiße LED an der Frontseite gibt, diese aber nur kurz aufleuchtet, wenn ein Gerät aufgelegt wird. Nach kurzer Zeit erlischt die LED, so dass sich die Ladestation auch hervorragend für eine Nutzung im Schlafzimmer eignet.

Lediglich die hinter dem Ladehalterung für das iPhone versteckte Ladeplatte für die AirPods (Pro) benötigt eine ganz genaue Justierung, damit das Ladecase kabellos aufgeladen wird. Für mein ansonsten komplett schwarz gehaltenes Modell hätte ich mir der Ästhetik halber auch einen schwarzen Apple Watch-Ladepuck gewünscht – aber das ist wohl eher Meckern auf hohem Niveau. Das Anker MagGo 3-in-1 Qi2 Ladegerät gibt es derzeit in den beiden Farben Schwarz und Weiß derzeit zum Preis von 59,99 Euro bei Amazon inklusive eines optionalen Prime-Versands. Günstiger war die Ladestation bisher meines Wissens nach noch nicht zu haben: Selbst im Angebot kostete das Anker-Produkt meist noch rund 65 bis 70 Euro.