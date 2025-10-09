Anzeige. Da die Temperaturen sinken und das Wetter schlechter wird, ist die Heizsaison schon gestartet. Auch ich habe meine Heizung im neu gedämmten Haus auf Sparflamme angeschaltet, denn nächtliche Temperaturen um die 2 bis 5 Grad kühlen das Haus aus. Da ich bei mir im Haus auf Bosch Smart Home setze, nutze ich auch die smarten Thermostate von Bosch. Als Übergangslösung hatte ich kurzzeitig die Thermostate von Tado im Einsatz, die ich immer gerne empfehle, da sie meiner Meinung nach das schönste Design haben und gleichzeitig auch Matter mitbringen.

Ich habe meinem Vater zwei Tado-Thermostate vermacht und da die intelligenten Helfer aktuell im Angebot sind, hat er gleich drei weitere gekauft, um alle Heizungen damit auszustatten. Nicht nur ich bin mit den Teilen zufrieden, sondern auch mein Vater.

Tado X im Angebot kaufen

Im Online-Shop von tink.de bekommst du die Tado X Heizkörper-Thermostate im Rahmen der neuen Aktion „Energiespartage“ deutlich günstiger. Wenn du direkt alle Heizungen umrüsten willst, kannst du direkt zum Bundle greifen.

3x Tado X + Bridge für 195,95 Euro statt 359,97 Euro (zum Angebot)

5x Tado X + Bridge für 299,95 Euro statt 529,98 Euro (zum Angebot)

10x Tado X + Bridge für 559,95 Euro statt 999,96 Euro (zum Angebot)

2x Tado X für 108,95 Euro statt 199,98 Euro (zum Angebot)

4x Tado X für 218,00 Euro statt 369,99 Euro (zum Angebot)

6x Tado X für 319,95 Euro statt 569,97 Euro (zum Angebot)

Darum ist Tado X so gut

Okay, starten wir mit einer nicht ganz so tollen News: Tado X ist nicht mit den alten V3- und V2-Versionen kompatibel. Das Angebot richtet sich also eher an Neukunden und -kundinnen, die jetzt auf Tado X setzen wollen.

Ich finde: Das Tado X ist das schönste Heizkörper-Thermostat, das man aktuell kaufen kann. Darüber hinaus ist es klein, leise und richtig smart. Mit an Bord ist ein Akku, der sich einfach entnehmen und über USB-C aufladen lässt. Das Display kannst du nach vorne oder nach oben ausrichten und über ein Drehrad die Temperatur auch direkt am Thermostat ändern. Besonders bequem ist natürlich die smarte Steuerung, die entweder über die Tado-App abläuft oder via Matter, zum Beispiel direkt in Apple Home.

Wenn du auf Matter setzt, benötigst du gar keine Tado-Bridge, allerdings muss eine Bridge für Matter und Thread aktiv sein, zum Beispiel ein HomePod. Im Vergleich zu meinen aktuellen Thermostaten von Bosch schaue ich schon etwas neidisch auf die Tado-Geräte. Sobald ich an der Temperatur drehe, hört man, dass der kleine Motor arbeitet und das Ventil aufdreht. Beim Tado X hört man so gut wie gar nichts – das ist schon beeindruckend gut.

Tado X: Einige Funktionen nur im Abo

Während man über Matter und Apple Home auf ein Tado-Abo verzichten kann, gibt es einige Funktionen zur Steuerung direkt über die Hersteller-App nur dann, wenn man zum 3,99-Euro-Monatsabo AI Assist greift. Erst dann wird das Geofencing freigeschaltet, das automatisch die Heizung regelt, wenn man das Zuhause verlässt oder umgekehrt aufheizt, wenn man kurz vor der Ankunft ist. Darüber hinaus wurde das Abo erst kürzlich um smarte Funktionen erweitert, sodass Tado X adaptives Heizen unterstützt, bei dem die Eigenschaften des Raums automatisch berücksichtigt werden.

Wie gesagt: Ein Abo ist nicht zwingend notwendig. Wenn du auf Matter setzt und die Thermostate ohnehin in Apple Home steuerst, benötigst du weder die Tado-Bridge noch das Tado-Abo. Willst du die Thermostate direkt über die Tado-App nutzen und steuern, musst du selbst entscheiden, ob du die zusätzlichen Funktionen benötigst und ob du dafür ein Abo abschließen möchtest.

Fazit: Gute Matter-Thermostate zum kleinen Preis

Passend zur gerade gestarteten Heizsaison kann ich die smarten Thermostate von Tado empfehlen. Mit ihnen kannst du intelligenter und effizienter heizen und so auch deine Energiekosten senken. Der Komfort, den du durch Tado X erlangst, ist wirklich top. Dabei sehen die Thermostate sehr modern aus, bieten ein gut ablesbares Display, sind flüsterleise und verfügen über einen aufladbaren und wechselbaren Akku.