Apple Support App: Update bringt Liquid Glass und Unterstützung für iOS 26

Seit dem Launch von iOS 26 beschert Apple auch seinen eigenen Apps sukzessive Updates, um diese mit iOS 26 kompatibel zu machen. Auch die Apple Support App (App-Store-Link) wurde im Zuge dessen angepasst und liegt nun in Version 5.11. vor.

Über die Apple Support App erhaltet ihr personalisierte Unterstützung für alle eure Apple-Geräte und abonnierten Dienste. Ihr findet darin unter anderem Hilfe-Artikel zu gängigen Fragen und habt die Möglichkeit mit Apple-Kundenservice-Mitarbeitern zu chatten. Auch Apple-Store-Standorte und solche von autorisierten Service-Providern lassen sich in der App recherchieren.

Das Update auf Version 5.11 bringt der Apple-Support-App nun ein neues App-Icon in dem für iOS 26 charakteristischem mehrschichtigem Design. Auch ganz generell unterstützt die App nun das neue Liquid-Glas-Design. Das aktuelle Update enthält allerdings noch keinen KI-gestützten Service-Chat. Diesen hatte Apple vor einigen Monaten in die Testphase geschickt. Die KI soll dabei immer bei leicht zu lösenden Problemen zum Einsatz kommen, während Mitarbeiter sich der schwierigeren Fälle annehmen.

Wenn ausgewählte Nutzer in der App auf den Reiter „Chat“ klicken, sehen sie einen Begrüßungsbildschirm mit folgendem Text:

Probieren Sie unsere automatisierte Chat-Funktion aus, eine neue Möglichkeit, schnell Lösungen zu finden. Häufige Probleme lösen

Schnelle Fehlerbehebung und Antworten zu Ihren Apple Produkten und Diensten.

Kontakt zu Apple Experten

Support von den Leuten, die Apple am besten kennen. Der Support-Assistent ist eine experimentelle Funktion. Überprüfen Sie wichtige Informationen. Apple kann Ihre Geräte-, Konto- und Chat-Informationen verwenden, um Ihr Problem zu verstehen, relevante Antworten zu geben und den Support-Assistenten zu verbessern. Daten können zum Zweck der Unterstützung an Partner weitergegeben werden.

Wie gesagt, wurde diese Funktion bislang nicht ausgerollt. Vermutlich sollte es aber nicht mehr lange dauern, bis der KI-Chat dann für alle verfügbar sein wird. Das aktuelle Update könnt ihr ab sofort im App Store laden.