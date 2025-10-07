Cosori TwinFry: Extra breite Heißluftfritteuse im Kurz-Test

Wenn ich ein Küchengerät benennen müsste, das für die größte Veränderung im Haushalt gesorgt hat, dann ist das wohl nicht der Thermomix. Stattdessen würde ich einen Airfryer wählen. Mittlerweile habe ich ja viele verschiedene Modelle ausprobiert, neben Philips und Ninja nun auch von Cosori. Anlässlich der Prime Deal Days sind die Preise nun noch einmal gefallen und ich möchte die Angebote mit einem kleinen Kurz-Test verbinden. So kann ich euch gleich noch einige Erfahrungen mit auf den Weg geben.

Bei Amazon zahlt ihr für die einfache Variante des Cosori TwinFry derzeit 184,99 Euro (Amazon-Link) und damit rund 15 Euro weniger als zuletzt. Bei MediaMarkt gibt es die Premium-Ausführung mit Griff und Applikationen in einem schicken Rosé und einer kleinen Silikonzange als Beigabe für 189 Euro.

Cosori TwinFry punktet mit einer Breite von 38 Zentimetern

Zuletzt hatte ich ja einen Philips Dual Basket mit einem Fassungsvermögen von 9 Litern im Einsatz. Aufgeteilt auf zwei Körbe mit 3 und 6 Litern. Bei der Zubereitung von zwei verschiedenen Gerichten ist das super praktisch, bei größeren Geschichten muss man natürlich einen Kompromiss eingehen.

Und genau hier kommt die Cosori TwinFry ins Spiel. Diese verfügt nämlich über einen riesigen Korb mit einem Fassungsvermögen von 10 Litern. Durch eine kleine Abtrennung kann man zwei jeweils 5 Liter fassende Kammern für unterschiedliche Gerichte nutzen. Das Highlight ist aber ohne Zweifel die Nutzung der sogenannten Grandzone. Diese kommt auf Abmessungen von 38 x 22 Zentimeter, in der Diagonalen sind es 41 Zentimeter. Das ist schon richtig klasse.

Neben der gemeinsamen Grandzone kann man die beiden Kammern auch getrennt voneinander steuern, die Bedienung erfolgt dabei über Touch-Buttons. Zeit und Temperatur können mit dem Match- und Sync-Button einfach aufeinander abgestimmt werden. Was mich bei solchen Modellen etwas ärgert: Auch beim Cosori TwinFry sind 20 Minuten die feste Voreinstellung. Warum kann man die Standard-Dauer nicht einstellen? Oftmals läuft der Airfryer bei uns nur 5 bis 6 Minuten.

Tolle Hitzeverteilung dank Ober- und Unterhitze

Absolut positiv ist die Hitzeverteilung im Cosori TwinFry zu bewerten. Die DualBlaze-Technologie verwendet vier getrennt steuerbare Gareinheiten für Ober- und Unterhitze. Viele andere Modelle nutzen nur Oberhitze und den Luftstrom, bei Cosori kommt auch noch Unterhitze dazu.

Ein paar Nachteile hat die riesige Kammer meiner Meinung nach aber auch und die möchte ich nicht unter den Teppich kehren. Als Beispiel aus dem Alltag kann ich hier eine kleine Portion Pommes nennen: Beim Philips Airfryer konnte ich die krossen Fritten einfach aus dem kleinen Korb direkt auf den Teller kippen. Beim Cosori TwinFry muss man die gesamte Gareinheit herausziehen, festhalten und auskippen. Das ist definitiv unhandlich. Das gilt auch für die Reinigung in der Spülmaschine, denn hier nimmt das Teilchen natürlich schon ordentlich Platz weg.

Wenn ihr immer mal wieder größere Gerichte in der Grandzone zubereiten wollt, überwiegen die Vorteile der extra breiten Garkammer aber definitiv, so dass ich insgesamt eine Empfehlung für den Cosori TwinFry aussprechen kann.