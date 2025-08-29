Bosch Smart Home: Großer Sale bei Amazon

Mein Haus habe ich mit smarten Produkten und Sensoren von Bosch Smart Home ausgestattet. Wenn auch du auf das smarte System von Bosch setzt oder den Einstieg mit vereinzelten Komponenten wagen willst, kannst du dir diese bei Amazon jetzt deutlich vergünstigt kaufen.

Ich liebe die smarte Steuerung meiner Rollos und Jalousien, zudem setze ich auf die smarten Heizkörperthermostate, Tür- und Fenstersensoren, Innen- und Außenkameras, Steuerung zur Fußbodenheizung und mehr. Ich habe in den letzten Jahren zahlreiche Testberichte veröffentlicht, die ich unten noch einmal verlinkt habe. Folgend findet ihr die reduzierten Produkte von Bosch Smart Home.

Bosch Smart Home Controller II: 99,95 → 54,99 Euro (Amazon-Link)

Bosch Smart Home Zwischenstecker kompakt: 44,95 → 29,99 Euro (Amazon-Link)

Bosch Smart Home Rauchmelder II: 79,95 → 53,99 Euro (Amazon-Link)

Bosch Smart Home Rauchmelder Twinguard: 149,95 → 92,99 Euro (Amazon-Link)

Bosch Smart Home Tür-/Fensterkontakt II Anthrazit: 42,95 → 27,99 Euro (Amazon-Link)

Bosch Smart Home Licht-/ Rollladensteuerung II: 74,95 → 44,99 Euro (Amazon-Link)

Bosch Smart Home Heizkörperthermostat II: 53,99 → 39,99 Euro (Amazon-Link)

Bosch Smart Home Raumthermostat II: 79,95 → 49,99 Euro (Amazon-Link)

Bosch Smart Home Raumthermostat II für kabelgebundener Heizsysteme, 230 V: 114,95 → 76,99 Euro (Amazon-Link)

Bosch Smart Home Universalschalter II: 54,95 → 38,99 Euro (Amazon-Link)

Bosch Smart Home Außenkamera II: 359,95 → 249,99 Euro (Amazon-Link)

Bosch Smart Home Bewegungsmelder: 64,99 → 39,99 Euro (Amazon-Link)

