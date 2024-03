Haus-Sanierung: Meine Rolläden sind jetzt smart

Anfang des Jahres habe ich ausführlich aufgeschlüsselt, dass ich ein altes Haus nach Kfw 70EE saniere und so auf den neusten Stand bringe. Nach mehr als ein Jahr Planung haben die ersten großen Arbeiten begonnen und meine neuen Fenster sind größtenteils eingebaut. Der Unterschied ist nicht nur sichtbar, sondern auch spürbar, da die Fenster modernen sind, weniger Kälte rein lassen und das Wohnklima verbessern.

Bei uns im Haus haben wir uns für Fenster von Aluplast entschieden, zudem ist ein Vorbaurolladen mit einem Motor von Aluprof installiert. Der Motor ist mit einem einfachen Schalter verbunden, eine smarte Komponente gibt es hier von Haus aus nicht. Ich kenne aber auch Antriebe von Somfy, die direkt smart angebunden werden können. Ich habe mich aber für Bosch Smart Home ausgesprochen und habe auch bei der Elektroplanung überall tiefe Dosen eingesetzt, damit entsprechender Platz für Module und Aktoren vorhanden ist.

Im Schlafzimmer, in zwei Kinderzimmern, im Bad, im Gäste-WC und in der Küche sind Rolläden verbaut, im Wohnzimmer setze ich auf Raffstores, die ebenfalls mit der Rollladensteuerung II von Bosch gesteuert werden können – hier möchte ich aber später in einem separaten Artikel noch einmal auf alle Details eingehen. In diesem Artikel konzentriere ich mich auf die Steuerung von Rolläden.

Bosch Smart Home: Das kann die Rollladensteuerung II

Das Modul Rollladensteuerung II ist 40,5 x 47 x 22 Millimeter groß und wird einfach in die Unterputzdose des aktuellen Schalters eingebaut. Der Einbau sollte von Fachpersonal vorgenommen werden, ein entsprechender Anschlussplan liegt mit dabei. Das ist kein Hexenwerk und binnen weniger Minuten erledigt. Aufgrund der Größe empfehle ich die Installation in tiefen Unterputzdosen, da hier einfach mehr Installationsspielraum ist. In kleinen Dosen ist das ein ziemliches Gefrickel, ob Schalter und Modul bei euch passen, solltet ihr vorher ausmessen.

Der Vorteil: Das Modul beeinträchtig die Funktionsweise des klassischen Schalters nicht. Den Schalter könnt ihr weiterhin zum Hoch- und Runterfahren der Rolläden verwenden. Die Rollladensteuerung II von Bosch ist für die smarte Anbindung, damit die Steuerung auch per App erfolgen kann.

Bosch Smart Home Controller II wird vorausgesetzt

Der Bosch Smart Home Controller II ist das Herzstück des Systems und wird zwingend vorausgesetzt. Der Controller ist 100 x 100 x 29 Millimeter groß und benötigt eine Stromverbindung sowie eine direkte Ethernetverbindung zum Router. In der Bosch Smart Home App wird der Router eingerichtet, danach könnt ihr auch mit der Einrichtung der Rollladensteuerung II beginnen.

Wichtig: Vorab müsst ihr die Endlagen der Rollladen eingestellt haben. Hier müsst ihr der Anleitung des Herstellers folgen, um einzustellen, wo die Endlage „offen“ und die Endlage „geschlossen“ zu setzen sind. Endlagen lassen sich über die Bosch App nicht einstellen.

Einrichtung per App ist sehr einfach

Ist die Rollladensteuerung korrekt verdrahtet und installiert und euer Smart Home Controller online, könnt ihr das Modul in der Bosch App hinzufügen. Das funktioniert sehr einfach: Ihr müsst einfach den QR-Code auf dem Modul scannen, optional liegt auch kleines Kärtchen mit dem Code zusätzlich im Karton, falls ihr den Schalter schon wieder komplett eingesetzt habt, und folgt dann einfach der Schritt-für-Schritt-Anleitung. Bei der Einrichtung wird abgefragt, ob ihr Rolläden, Markisen oder Jalousien anbinden wollt, ihr könnt außerdem einen Namen vergeben und das Modul einem Raum zuordnen. Ebenso lässt sich festlegen, ob ihr einen Taster oder Schalter zur klassischen Steuerung nutzt. Cool: Ihr könnt eine Kindersicherung aktivieren, um den Lichtschalter funktionslos zu schalten. Dann erfolgt die Steuerung nur noch per App.

In der Bosch Smart Home App könnt ihr euer Rolläden steuern und zum Beispiel komplett hoch- oder runter fahren. Über den Slider könnt ihr aber auch jede andere Position wählen, sodass der Rolladen zum Beispiel geschlossen ist, aber die Schlitze noch offen sind. Die Darstellung in der App ist definitiv in Ordnung, aber auch kein Highlight. Mir würde zum Beispiel ein breiterer Slider besser gefallen, so wie es in der Home-App von Apple der Fall ist. Bei Bosch muss man gezielt den kleinen Kreis antippen, um die Position zu ändern, bei einem breiteren Slider wäre das komfortabler.

Rollladensteuerung II in Automationen und Szenen einbinden

Die Rollladensteuerung II ist derzeit meine erste smarte Komponenten von Bosch. Daher ist meine App noch relativ leer und ich habe auch noch nicht alle Rolläden smart angebunden, da die Stromsituation im Haus noch nicht fertiggestellt ist. Derzeit machen zumindest bei mir noch keine Automationen und Szenen Sinn, später lässt sich das Modul aber auch mit anderen Komponenten zusammen smart schalten. Unter anderem könnt ihr eure Rolläden automatisch bei Sonnenaufgang hochfahren und bei Sonnenuntergang herunterfahren. Ihr könnt aber auch Wenn-Dann-Regeln festlegen: Wird eine Temperatur von mehr als 25 Grad erkannt, beschattet das Rollo automatisch den Raum. Im Winter dienen Rolläden zusätzlich als Isolationsschicht und können entsprechend früher heruntergefahren werden.

Wenn ihr zum Beispiel die smarten Rauchmelder von Bosch im Einsatz habt, könnt ihr im Notfall die Fluchtwege automatisch freigeben. Sobald der Rauchwanrmelder Alarm schlägt, fahren wenige Sekunden später die Rolläden hoch und die Fluchtwege sind frei und die Feuerwehr hat Zugang zum Haus.

In Szenarien könnt ihr Gruppen anlegen und mit einem Befehl mehrere Module, Aktoren, Lichter und mehr gleichzeitig schalten. Ihr könnt zum Beispiel das Szenario „Kinoabend“ definieren und so die Lichter dimmen und die Rolläden nach unten fahren.

Kompatibel mit HomeKit, Alexa und Google

Die Rollladensteuerung II von Bosch Smart Home könnt ihr auch in HomeKit, Alexa und Google einbinden. Dann ist auch eine Steuerung per Sprache möglich und ihr könnt eure Rolladen entsprechend per Zuruf einstellen. Beachtet: Nicht alle Bosch Smart Home Komponenten sind mit HomeKit und Siri kompatibel.

Rollladensteuerung II agiert als Repeater

Ihr habt ein großes Smart Home mit sehr vielen Komponenten? Da die Rollladensteuerung II per Strom verbunden und somit immer aktiv ist, fungiert das Modul als Repeater und kann die Funksignale erweitern. Ich persönlich mache mir keine Gedanken über die Reichweite, da ich jedes Rollo smart anbinden werde. Generell ist es sinnvoll den Smart Home Controller an einem zentralen Ort aufzustellen, aber nicht immer ist das auch möglich. Die Rollladensteuerung II verstärkt das Funksignal und kann zum Beispiel die Außensirene smart anbinden. Das Modul dient als Repeater auch für die Bewegungsmelder, die Heizkörperthermostet II, Rauchwarnmelder II, Twinguard, Twist, Wassermelder, Zwischenstecker kompakt und weitere Licht/Rollladensteuerung II.

Fazit und Preis

Die Rollladensteuerung II ist schnell und einfach installiert, wird per App intuitiv eingebunden und kann dann Rolläden smart steuern. Mit Anbindungen an HomeKit, Alexa und Google ist auch die Sprachsteuerung möglich, zudem solltet ihr beachten, dass der Smart Home Controller II als Steuereinheit unerlässlich ist. Der Aktor gibt bei jedem Befehl ein leises Klacken von sich, was man allerdings nicht mehr hört, sobald das Modul in der Dose hinter dem Schalter verschwunden ist. Der Modul funktioniert gut und zuverlässig und macht genau das was es soll: Rolläden hoch und runterfahren. Der klassische Schalter ist weiterhin bedienbar und per App könnt ihr sogar eine Kindersicherung aktivieren. Ich bin begeistert.

Die Rollladensteuerung II von Bosch Smart Home ist mit 74,95 Euro bepreist. Bei Amazon könnt aktuell für 65,38 Euro zuschlagen. Im offiziellen Bosch Smart Home Shop könnt ihr noch bis zum 11. März 2024 mit dem Gutschein E-SPAREN20 20 Prozent Rabatt mitnehmen und zahlt dann nur 59,96 Euro.

Angebot 1.151 Bewertungen Bosch Smart Home Licht-/ Rollladensteuerung II, zur Steuerung der Beleuchtung,... Multifunktionale Steuerung: Smarte Steuerung der Beleuchtung oder elektrischer Beschattung von Rollläden, Jalousien oder Markisen (Funktion...

Steuerung der Beschattung: Bringt Antriebe von Rollläden, Jalousien und Markisen in Wunsch-Position der Höhe und auch Neigung