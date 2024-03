Yale Linus Smart Lock L2: Neue Generation des smarten Türschlosses vorgestellt

Yale, der bekannte Anbieter von Smart Home-Sicherheitslösungen, hat heute die Einführung der nächsten Generation seiner Hauptproduktlinie Linus, das Yale Linus Smart Lock L2, angekündigt.

Linus L2 ist über die Yale Home App nahtlos mit dem gesamten Yale Smart-Sicherheitsökosystem kompatibel, einschließlich des neuen Yale Smart Alarm, den Smart Cameras und der Smart Video Doorbell, sowie den Smart Aufbewahrungslösungen und dem Smart Opener für Tor und Garage. Die Interoperabilität mit führenden Sprachassistenten und Smart Home Marken ist innerhalb des Ökosystems ebenfalls möglich. Das intelligente Ökosystem ermöglicht es den Usern, die Sicherheit ihres Hauses über ein einziges Konto zu überwachen und zu steuern – und zwar ganz bequem aus einer Hand mit der Yale Home App.

Linus L2 mit neuem Design

Das Linus L2 weist ein aktualisiertes Design auf, das von dem preisgekrönten Industriedesignstudio Bould Design entwickelt wurde. Fred Bould ist ein anerkannter Designer, der bereits an vielen anderen bemerkenswerten Smart Produkten wie dem Nest-Thermostat gearbeitet hat. Durch das schlichte, schmale Industriedesign und das robuste Metallgehäuse fügt es sich in jeden Gestaltungsstil nahtlos ein – von traditionell bis modern.

Das Smart Lock ist einfach zu installieren und passt zu den meisten Zylindern/Schlössern. Unabhängig davon, ob die Nutzer zur Miete oder als Eigentümer wohnen, lässt es sich schnell und ohne Änderungen an der Tür anbringen und wieder entfernen, ohne Rückstände zu hinterlassen. Der Einrichtungsprozess ist vereinfacht, damit es auch für Einsteiger in wenigen Minuten einsatzbereit ist.

Sicherheit einfach gemacht mit Linus L2

Einfach zu bedienen, schneller und stärker als die vorherige Generation, bietet Linus L2 einen erstklassigen Schlossmechanismus. Die Größe des Geräts wurde ebenfalls reduziert, aber Yale hat trotzdem sichergestellt, dass es über größere Schlüssel passt, um komfortablere und schnellere Installationsmöglichkeiten zu bieten. Mit dem Aktivitäts-Feed, den smarten Warnhinweisen und Benachrichtungen in der Yale Home-App können User verfolgen, wann die Tür zu ihrem Zuhause geöffnet und geschlossen wird und welche registrierten Personen aus dem Freundes- und Familienkreis ihr Zuhause betreten.

Was die neuen Funktionen betrifft, so können Eigentümer mit der Yale Home-App jetzt ganz problemlos festlegen, dass ihr Gerät zu bestimmten Tageszeiten ver- und entriegelt wird. So können sie tagsüber einfach kommen und gehen, haben aber nachts den höchsten Sicherheitsstandard. Mit dieser bedienerfreundlichen Funktion lässt sich ein persönlicher Sicherheitsplan für ihr elektronisches Türschloss erstellen, der für zusätzliche Sicherheit und Komfort sorgt. Das Schloss kann tagsüber auch über den Riegel bedient werden – so wie es am besten passt.

Türschloss verfügt jetzt über eigene WLAN-Anbindung

Das Smart Lock verfügt jetzt zudem über integriertes WLAN. Das bedeutet, dass man keine zusätzliche Connect WiFi Bridge mehr kaufen muss, um von den Fernfunktionen zu profitieren, beispielsweise, um zu überprüfen, ob die Tür verschlossen ist, während man weg ist, oder um zu wissen, wann die Kinder von der Schule nach Hause kommen. Dank des integrierten WiFi-Zugangs sind diese Funktionen sofort nach dem Auspacken des Geräts verfügbar.

Mit dem Linus Smart Lock L2 kann auch der Yale Dot zum Ent- und Verriegeln genutzt werden, indem man das Smartphone einfach dranhält, ohne die Yale Home-App zu öffnen. So kann etwa ein Yale Dot auf dem Armaturenbrett des Autos aufbewahrt und damit die Haustür bei Regen schnell entriegelt werden.

Yale hat darüber hinaus mehrere wichtige Verbesserungen vorgenommen, um das Gerät nachhaltiger zu machen. Das neue elektronische Türschloss verbraucht bei der Herstellung weniger Material und ist 20 Prozent kleiner als die vorherige Generation. Das Smart Lock wird außerdem von einem wiederaufladbaren Akku betrieben, der mit einer einzigen Ladung bis zu 6 Monate lang Strom liefert und bei niedrigem Batteriestand eine Benachrichtigung sendet, um sicherzustellen, dass das Zuhause immer geschützt ist.

Das Yale Linus Smart Lock L2 ermöglicht es, das perfekte Smart Schloss für sich zu gestalten, indem es mit führenden Sprachassistenten wie Amazon Alexa, Google Home und anderen großen Smart Home-Marken integriert wird. Das Produkt wird über ein Firmware-Update im Laufe dieses Jahres über Thread Matter-kompatibel sein und unter anderem Apple Home integrieren. Die Neuerscheinung ist ab sofort zum Preis von 229 Euro auf der Website von Yale erhältlich.