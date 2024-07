1Password: Update bringt QR-Code Teilen-Funktion für das WiFi-Passwort

Der Passwort-Manager 1Password (App-Store-Link) hat ein neues Update bekommen, das der beliebten App eine praktische Funktion hinzufügt: Ab sofort könnt ihr nämlich in der App einen QR-Code generieren, über den ihr euer WiFi-Passwort mit anderen teilen könnt. Das erspart mühsames händisches Eingeben oder Diktieren.

Wollt ihr einen solchen QR-Code in der App erzeugen, dann braucht ihr im entsprechenden Formular nur den WiFi-Namen und das Passwort einzugeben. 1Password erstellt dann direkt einen QR-Code aus den Informationen. Scannt ein anderer Nutzer dann diesen Code mit seinem Smartphone, wird er automatisch mit eurem WLAN verbunden.

Der QR-Code wird immer dann angezeigt, wenn ihr in der App auf die Detailseite des WiFi-Netzwerks zugreift. Soll der QR-Code nicht automatisch erscheinen, könnt ihr dies aber auch in den App-Einstellungen (Einstellungen → Sicherheit → Verborgene Felder) deaktivieren.

Das 1Password-Team schreibt auf seinem Blog:

„Wir haben es noch einfacher gemacht, deinee Wi-Fi-Anmeldeinformationen mit Familie und Freunden in der Nähe zu teilen, und zwar mit einer neuen Verbesserung des Elements Drahtloser Router in 1Password: automatische QR-Codes! Gib den Namen und das Passwort deines Wi-Fi-Netzwerks bequem per QR-Code an deine Familie und Freunde in der Nähe weiter, indem du sie den Code scannen lässt – ohne Links oder zusätzliches Antippen.“