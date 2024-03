Apple-Zubehör: Neue Frühlingsfarben jetzt verfügbar

Erst heute Morgen gab es die ersten Anzeichen dafür, dass Apple in dieser Woche neue Geräte per Pressemitteilung vorstellen wird. Und so kam es dann auch: Am Nachmittag sind neue Macs im Apple Online Store gelandet. Auf die versprochenen Neuheiten aus dem iPad-Portfolio müssen wir uns anscheinend noch ein wenig gedulden, einige weitere Neuheiten sind allerdings schon in Apples Store gelandet.

Ab sofort könnt ihr die neue Frühlings-Kollektion rund um iPhone und Apple Watch bestellen. Da wären beispielsweise neue Silikon Cases für das iPhone, die es jetzt auch in frischem Warmgeld, Blassmint oder Hellblau gibt. Auch Apple Watch Armbänder gibt es in neuen Farben, hier sind beispielsweise Ozeanblau, Himbeere oder Pink neu im Programm.

Für den exklusiven Geschmack und den dazu passenden Geldbeutel sind auch neue Hermès-Armbänder zu haben, hier bekommt ihr beispielsweise das Hermès Single Tour Bleu Céleste/Écru für zurückhaltende 349 Euro.

Alle Neuheiten könnt ihr im Zubehör-Bereich des Apple Online Stores entdecken. Wenig überraschend sind die Neuheiten mit dem Zusatz „Neu“ gekennzeichnet.