iPad, Mac & Co: Neue Apple-Geräte sollen in dieser Woche erscheinen

Gestern Abend ging es noch einmal Schlag auf Schlag. Zunächst einmal hat sich, wie jede Woche Sonntag, Apple-Experte Mark Gurman zu Wort gemeldet. In seinem Newsletter hat er angekündigt, dass Apple für die Vorstellung der neuen iPads und Macs kein Event veranstalten wird. Stattdessen werden die Neuheiten lediglich auf der Apple-Webseite präsentiert, unterstützt von einer Serie an Online-Videos und Marketing-Kampagnen.

Auf einen genauen Zeitraum wollte sich Gurman in seinem Newsletter allerdings noch nicht festlegen. Er geht davon aus, dass Apple die Neuheiten zusammen mit iOS 17.4 irgendwann im März oder April liefern wird. Etwas genauer wurde später das Team von MacRumors.

Dort will man nämlich von einer mit der Sache vertrauten Quelle erfahren haben, dass Apple in bereits in dieser Woche eine Pressemitteilung veröffentlicht, mit der die neuen Geräte angekündigt werden. Was genau Apple vorstellt, hat man allerdings nicht erfahren.

Diese neuen Produkte soll Apple vorstellen

Und hier kommt wieder Gurman ins Spiel. Laut im soll Apple die Veröffentlichung der folgenden neuen Geräte planen:

Zwei neue iPad Pro Modelle mit M3 Chip, OLED-Displays, einem dünneren Gehäuse, einer Frontkamera im Querformat, einem neu gestalteten Kamerabuckel auf der Rückseite und anderen Designverbesserungen sowie möglicherweise drahtlosem Laden mit MagSafe.

Zwei neue iPad Air Modelle mit dem M2 Chip, darunter das erste 12,9 Zoll Modell.

Ein neues Magic Keyboard für das iPad Pro mit einem größeren Trackpad, einem teilweise aus Aluminium gefertigten Gehäuse und weiteren Designverbesserungen.

Mindestens ein neuer Apple Pencil.

Neue 13-Zoll und 15-Zoll MacBook Air Modelle mit M3 Chip, die wahrscheinlich Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.3 unterstützen werden.

Eine neue Farboption für das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus ist noch nicht endgültig gerüchteweise bekannt, aber aufgrund von Präzedenzfällen wahrscheinlich.

Neue Farboptionen für iPhone-Hüllen und Apple Watch-Bänder.

Die neue Woche dürfte also einiges an Spannung mitbringen. Wir sind schon gespannt, ob sich die Gerüchte am Ende bewahrheiten werden.