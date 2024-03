Highlights der Woche: Diese Apple-Geräte unterstützen iOS 18 & iPadOS 18

iOS 18 und iPadOS 18 werden im Herbst für alle verfügbar gemacht, erste Eindrücke gibt es auf der WWDC im Juni. Bis dahin können wir noch viel spekulieren und vorab ist durchgesickert, mit welchen iPhone- und iPad-Modellen die kommenden Betriebsystemupdates kompatibel sein sollen. Die Angaben sind unter Vorbehalt, offizielle Infos seitens Apple gibt es noch nicht.

Bei iOS 18 ist die Geschichte einfach: Wenn euer iPhone mit iOS 17 läuft, könnt ihr auch iOS 18 installieren. Apple streicht keine Modelle und demnach ist iOS 18 mit dem iPhone XR, iPhone SE 2 und neuer kompatibel. Die komplette Liste aller iPhone-Modelle für iOS 18 findet ihr hier.

iPadOS 18 soll hingegen nicht auf allen iPads laufen, die auch iPadOS 17 installieren können. iPads mit einem A10X Fusion-Chip fallen raus und demnach ist iPadOS 18 nicht mehr mit dem 10,5″ iPad Pro der ersten Generation, dem 12,9″ iPad Pro der zweiten Generation sowie mit den älteren Modellen iPad 6 und iPad 7 kompatibel. Weitere Details gibt es hier.

Apple FineWoven Case nach 5 Monaten

Ich selbst habe das FineWoven Case mit meinem iPhone 15 Pro Max vier Wochen genutzt und konnte damals keine großen Abnutzungen feststellen. Die Langlebigkeit der neuen Hüllen scheint aber nicht so gut zu sein, wenn man sich einige Cases nach 5 Monaten Nutzung anschaut. Das Material löst sich ab und die Hülle weist starke Verfärbungen auf. Weitere Fotos könnt ihr hier einsehen.

Apple Car Projekt ist eingestellt

Ein Apple Car wird es wohl nie geben. Das Projekt wurde nach mehr als 10 Jahren Entwicklung und Forschung letztendlich eingestellt. Apple hat in der Zeit mehr als 10 Milliarden US-Dollar investiert. Mitarbeiter werden in andere Bereiche versetzt, einige werden auch entlassen. Die gewonnen Erkenntnisse sollen immerhin in anderen Bereichen verwendet werden.

Foto 1 erstellt Mit DALLE.