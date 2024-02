Wird aus der Apple ID der Apple Account?

In den letzten Wochen hat sich bereits gezeigt, dass uns im Juni eine durchaus große Sache erwarten dürfte, wenn Apple das neue iOS 18 auf der WWDC vorstellen wird. Es soll ein neues Design geben und auch die Künstliche Intelligenz soll eine wichtige Rolle spielen. Klingt soweit alles ziemlich logisch – und dann gibt es aber auch noch Gerüchte und Spekulationen, die ziemlich wild sind.

Apple Account statt Apple ID?

Ganz neu in der Gerüchteküche: MacRumors will aus einer vertrauenswürdigen Quelle erfahren haben, dass Apple die Apple ID umbenennen könnte. Das, was uns bereits seit Jahren auf iPhone, iPad und Mac begleitet, soll stattdessen den Namen „Apple Account“ erhalten.

„Obwohl der Begriff ‚Apple Account‘ auf der Apple-Website und als Teil größerer Phrasen wie ‚Apple Account Balance‘ zu finden ist, haben unsere Quellen gesagt, dass Apple beabsichtigt, bestehende Erwähnungen von ‚Apple ID‘ durch ‚Apple Account‘ zu ersetzen“, heißt es in dem Bericht von MacRumors.

Quasi im gleichen Atemzug schreibt man allerdings auch, dass es nicht unüblich sei, wenn Apple mit mehreren Namen hantieren würde. Jüngstes Beispiel: Statt visionOS wurden intern wohl auch Namen wie realityOS oder xrOS getestet. Dass Apple sich nach etlichen Jahren noch einmal um eine Umbenennung kümmert, ist dann aber doch schon erwähnenswert.