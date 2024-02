iOS 18 soll keine optische Kopie von visionOS werden

Sollte Apple den Fahrplan der letzten Jahre übernehmen, dann wird iOS 18 Anfang Juni vorgestellt und nach der Beta-Phase im September veröffentlicht. Anders als in den vergangenen Jahren könnte es in diesem Jahr wieder größere optische Änderungen geben, davon geht auch Apple-Experte Mark Gurman aus.

„Apple arbeitet in der Tat daran, das Design von iOS noch in diesem Jahr zu aktualisieren, aber ich glaube nicht, dass es sich um eine komplette Überarbeitung handeln wird, die visionOS zum Vorbild hat“, schreibt Gurman in seinem wöchentlichen Newsletter.

Ihr habt nicht ganz vor Augen, wie visionOS aussieht? Der kommende Screenshot verschafft euch noch einmal einen Eindruck. In dem Betriebssystem für das neue Vision Pro Headset kommen beispielsweise 3D-Buttons mit durchsichtigen Texturen zum Einsatz. Das ist in diesem Fall auch stimmig, immerhin kann man durch die Brille auch die Umgebung sehen.

Trotzdem soll es eine optische Auffrischung für iPhone und auch iPad geben – wir dürfen uns ab Juni also auf etwas frischen Wind gefasst machen. Auch auf dem Mac plant Apple ähnliche Änderungen, hier werden wir uns laut Gurman aber wohl auf 2025 oder 2026 gedulden müssen.