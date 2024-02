HomePod mit Bildschirm kommt frühestens 2025

Apple hatte den HomePod ja eigentlich schon in Rente geschickt und dann im vergangenen Jahr doch noch einmal wiederbelebt. Zudem soll es weiterhin Pläne geben, einen HomePod-Lautsprecher mit einem iPad-ähnlichen Display auszustatten, das jedenfalls berichtet Mark Gurman. Der Apple-Experte geht davon aus, dass ein solches Gerät frühestens 2025 vorgestellt wird, sollte Apple seine Pläne weiterhin aktiv verfolgen.

Apple soll bereits mit Zulieferern aus Asien an einem HomePod mit Bildschirm arbeiten, bisher aber noch nicht die notwenigen Fortschritte gemacht haben, die einen Start in naher Zukunft realistisch erscheinen lassen, so Gurman.

Amazon hat ja erst in der vergangenen Woche den neuen Echo Hub auf den Markt gebracht, ein Smart Home Panel für die Montage an der Wand. Auch in diese Richtung soll es bei Apple Überlegungen geben – ein Gerät, das Apple TV, HomePod und FaceTime-Kamera in einem iPad-ähnlichen Design kombiniert und magnetisch an der Wand befestigt werden soll.

Kommt der StandBy-Modus auch auf das iPad?

Ende des vergangenen Jahres habe ich mehrere Gespräche mit Zubehör-Herstellern geführt und dabei einige spannende Ansichten ausgetauscht. Gerüchten zufolge soll das kommende iPad Pro ja genau wie die Pro-Modelle des iPhones mit einem OLED-Bildschirm ausgestattet sein. Das würde den Weg frei machen für die Einführung des StandBy-Modus auf dem großen Bildschirm.

Zusammen einer magnetischen MagSafe-Ladefunktion würde das ganz neue Möglichkeiten bieten. Das iPad würde nicht einfach mehr ausgeschaltet in der Ecke liegen, sondern auch dann eine Funktion übernehmen, wenn es nicht verwendet wird. Beispielsweise als digitale Uhr, als Kalender und Bilderrahmen. Aus meiner Sicht wäre StandBy auf dem iPad deutlich mehr Wert als auf dem iPhone – und aus Software-Sicht auch irgendwie ein erster Schritt in Richtung HomePod mit Bildschirm.