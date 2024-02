Apple Car: Projekt kostete Apple mehr als 10 Milliarden US-Dollar

Apple hat in den letzten zehn Jahren mehr als 10 Milliarden US-Dollar in die Entwicklung des Apple Cars investiert. Das geht aus einem Artikel der New York Times hervor, der die Probleme bei der Entwicklung des Projekts detailliert beschreibt. Apple startete das Projekt im Jahr 2014 und ließ es mehr als ein Jahrzehnt lang vor sich hin dümpeln, bevor es Anfang dieser Woche endgültig beerdigt wurde.

Vor allem für Forschung und Entwicklung wurde laut der NYT viel Geld ausgegeben, zudem arbeiteten tausende Personen aus dem Ingenieurs- und Automobil-Bereich bei Apple an dem Projekt. Einige Angestellte sollen von Anfang an geahnt haben, dass das Projekt zum Scheitern verurteilt war, und nannten das Auto anstelle des Codenamens „Project Titan“ das „Titanic-Desaster“.

Apples CEO Tim Cook stimmte dem Projekt zu, aber die Mitglieder des Teams wussten, dass es nahezu unmöglich sein würde, das Vorhaben zu realisieren. Ein Elektroauto mit selbstfahrenden Fähigkeiten müsste mindestens 100.000 Dollar kosten, die Gewinnspannen wären hauchdünn und die Konkurrenz groß. Obwohl Apple Berichten zufolge Gespräche mit Elon Musk über einen möglichen Kauf von Tesla führte, entschied das Unternehmen, dass der Bau eines eigenen Autos sinnvoller sei als der Versuch, Tesla in Apple zu integrieren. Bereits 2014 sagte Musk, dass er „Gespräche“ mit Apple geführt habe, aber seinerzeit erklärte er, dass eine Übernahme „sehr unwahrscheinlich“ sei.

Vier verschiedene Projektleiter im Verlauf der Jahre

Apple war darüber hinaus nie in der Lage, den richtigen Leiter für das Apple Car-Projekt zu finden: Im Verlauf der Jahre wies das Projekt vier verschiedene Manager auf, und wurde im Laufe der letzten zehn Jahre mehrmals hoch- und wieder zurückgestuft. Der New York Times zufolge scheiterte es letztlich daran, dass Apple nicht in der Lage war, die Software und Algorithmen für ein Auto mit autonomem Fahrbetrieb zu entwickeln.

Die mehr als 2.000 Angestellten, die an dem Autoprojekt gearbeitet haben, werden umverteilt, einige werden sich anderen Teams bei Apple anschließen, um an KI und anderen Technologien zu arbeiten, und einige werden entlassen. Apple wird die aus dem Autoprojekt gewonnenen Erkenntnisse auf andere Geräte wie KI-gesteuerte AirPods mit Kameras, Roboterassistenten und Augmented Reality anwenden.

Foto: vanarama.com