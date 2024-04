Eingestelltes Elektroauto-Projekt: Apple entlässt mehr als 600 Angestellte

Apple hat in dieser Woche die vorgeschriebene Mitteilung an den Staat Kalifornien eingereicht, in der die Absicht bestätigt wird, mehr als 600 Angestellte dauerhaft zu entlassen (via MacRumors). Nach kalifornischem Recht müssen Arbeitgeber ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie den Bundestaat 60 Tage vor einer Massenentlassung informieren.

Die aufgelisteten Angestellten sind in mehreren von Apple genutzten Gebäuden in der Nähe des Apple-Hauptquartiers in Cupertino, Kalifornien, untergebracht. Mehrere dieser Standorte wurden in der Vergangenheit gerüchteweise mit der Entwicklung des Apple Cars in Verbindung gebracht: Es ist daher davon auszugehen, dass die nun angekündigten Entlassungen mit der Entscheidung von Apple zusammenhängen, die Arbeit an dem Fahrzeugprojekt einzustellen.

Versuch der Versetzung in anderen Abteilungen

Apple hat die Entwicklung des Apple Cars im März offiziell eingestellt. Etwa 2.000 Angestellte, die am Apple Car arbeiteten, wurden zu diesem Zeitpunkt darüber informiert, dass das Projekt beendet wird. Apple begann damit, einige von ihnen zu versetzen, damit sie unter John Giannandrea und in anderen relevanten Abteilungen an künstlicher Intelligenz arbeiten.

Anderen Angestellten wurde eine Frist von 90 Tagen eingeräumt, um sich auf offene Stellen innerhalb des Unternehmens zu bewerben. Apple stellte während der Arbeit am Apple Car Personen aus dem Hardware-Ingenieurswesen und Autodesign ein. Möglicherweise verfügten diese Personen nicht über Fähigkeiten, die für andere Projekte geeignet waren. Apple hat außerdem vor kurzem die Entwicklung eigener microLED-Displays eingestellt, so dass einige der Entlassungen auch mit dieser Entscheidung zusammenhängen könnten.

Foto: vanarama.com