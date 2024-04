„Find my Device“-Netzwerk: Google startet Android-Version zur Tracker-Erkennung

Google hat am gestrigen Donnerstag damit begonnen, die eigene Android-Kundschaft darüber zu informieren, dass man bald ein Android-basiertes Wo Ist-Netzwerk starten werde. Dies berichtet 9to5Google. Google hatte die bevorstehende Wo Ist-Funktion schon im letzten Jahr angekündigt, sie aber bislang nicht vorgestellt, weil Apple und Google an einer plattformübergreifenden Lösung für unerwünschte Tracking-Warnungen arbeiteten.

Von 9to5Mac gefundener Code in der Betaversion von iOS 17.5 deutet darauf hin, dass Apple bald eine Unterstützung für die Erkennung von Gegenständen von Drittanbietern in der Nähe sowie eine Benachrichtigung, wenn ein Gegenstand geortet wurde, hinzufügt. „Sie können diesen Gegenstand deaktivieren und verhindern, dass er seinen Standort an den Besitzer weitergibt. Folgen Sie dazu den Anweisungen auf der Website des Herstellers dieses Geräts“, heißt es im Code.

Während Apple wahrscheinlich plant, in iOS 17.5 Warnmeldungen für Tracker von Drittanbietern hinzuzufügen, ist Google schon bereit, sein neues Netzwerk „Find My Device“ zu starten: Damit sollen Android-Smartphones verwendet werden können, um verlorene Telefone, Bluetooth-Tracker, Kopfhörer und anderes Zubehör zu orten. Zum Vorteil von iPhone-Usern hielt Google die Einführung seines Netzes zurück, damit Apple den Schutz auch in iOS implementieren konnte.

Gemeinsame Pläne erstmals im Mai 2023 angekündigt

Apple und Google kündigten erstmals im Mai 2023 gemeinsame Pläne für eine Tracker-Spezifikation für die Industrie an, um dem Missbrauch von Bluetooth-Trackern zur Ortung von Personen ein Ende zu setzen. Beide Unternehmen arbeiten an der Implementierung von Tracking-Benachrichtigungen im Stil der AirTags, damit Personen wissen, wenn ein Tracker in der Nähe ist.

Nachdem Apple das Wo Ist-Netzwerk zusammen mit den eigenen AirTags auf den Markt gebracht hatte, gab es unzählige Nachrichten und Berichte über Kriminelle, die AirTags für Stalking-Zwecke nutzten, was Apple dazu veranlasste, mehrere Änderungen an unerwünschten Tracker-Warnungen vorzunehmen. iPhones waren zunächst in der Lage, in der Nähe befindliche AirTags zu identifizieren und Personen zu warnen, wenn diese für Stalking-Zwecke genutzt wurden – Android-Geräte waren dazu jedoch nicht in der Lage. Apple hat dieses Problem mit einer Tracker-Erkennungs-App für Android behoben. Die Partnerschaft mit Google wird nun eine dauerhafte und zuverlässige Lösung ermöglichen, die unabhängig vom Gerät funktioniert.

Laut Google wird das „Find My Device“-Netzwerk Android-Usern ermöglichen, ihre Geräte auch dann zu finden, wenn sie offline sind, und es wird sowohl mit kompatiblem „Fast Pair“-Zubehör als auch mit Android-basierter Elektronik funktionieren. Google plant, das Netzwerk Anfang nächster Woche zu starten: Laut einer E-Mail soll das Release am Sonntag, den 7. April, oder eher am Montag, den 8. April 2024, erfolgen.