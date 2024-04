iOS 17.5: Neues Feature zum Entfernen ungewünschter Tracking-Objekte

Letztes Jahr kündigte Apple eine Partnerschaft mit Google an, um an einer neuen „Industriespezifikation gegen unerwünschtes Tracking“ zu arbeiten. Zuvor gab es viele Befürchtungen, dass Stalker Zubehör wie Apples AirTags verwenden, um Personen unbemerkt zu verfolgen. Jetzt scheint es, dass Apple plant, diese neuen Anti-Stalking-Funktionen mit iOS 17.5 einzuführen.

9to5Mac hat nun Hinweise auf diese neuen Anti-Stalking-Funktionen im internen Code der iOS 17.5-Betaversion gefunden, die am Dienstag von Apple freigegeben wurde. In der App „Wo Ist“ hinzugefügte Strings zeigen, dass iOS Tracking-Zubehör erkennt, auch wenn es nicht von Apple oder „Wo Ist“ zertifiziert ist, und dem User hilft, es zu deaktivieren. In einem der Strings heißt es laut 9to5Mac:

„Dieser Gegenstand ist nicht für das Apple Wo Ist-Netzwerk zertifiziert. Sie können diesen Gegenstand deaktivieren und verhindern, dass er seinen Standort an den Besitzer weitergibt. Folgen Sie dazu den Anweisungen auf der Website des Herstellers dieses Geräts.“

Die Funktion scheint zwar für Beta-User noch nicht aktiviert zu sein, liefert aber einen starken Hinweis darauf, dass sie mit der offiziellen Veröffentlichung von iOS 17.5 verfügbar sein könnte. Unternehmen wie Samsung, Tile, Chipolo, Eufy und Pebblebee haben bereits ihr Interesse an der Unterstützung dieser Technologie bekundet.

Bei der Ankündigung der Partnerschaft erklärten Apple und Google, sie würden ein neues universelles System für iOS und Android entwickeln, um unerwünschtes Tracking-Zubehör zu erkennen und die User zu warnen. Derzeit ist iOS bereits in der Lage, unerwünschte Bluetooth-Ortungsgeräte zu erkennen, allerdings nur, wenn sie für die „Wo Ist“-App zertifiziert sind. Apple bietet darüber hinaus auch eine Android-App zur Erkennung von AirTags an.