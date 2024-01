Apple bestätigt: iOS 17.3 erscheint kommende Woche

Heute Nachmittag hat Apple in einer Pressemitteilung ein neues Black Unity Sportarmband für die Apple Watch präsentiert, das ihr ab sofort für 49 Euro bestellen könnt. Zusammen damit kommen einige neue Hintergrundbilder für iPhone, iPad und auch die Apple Watch – und genau in diesem Zusammenhang liefert Apple interessante Informationen.

„Das Unity Bloom Zifferblatt wird ab nächster Woche verfügbar sein und erfordert Apple Watch Series 4 oder neuer mit watchOS 10.3“, heißt es in der Pressemitteilung. „Das neue Unity Bloom Hintergrundbild für den Sperrbildschirm von iPhone und iPad wird ebenfalls nächste Woche verfügbar sein und erfordert iPhone Xs oder neuer mit iOS 17.3.“

Damit ist klar: Apple wird die nächsten Updates, darunter natürlich auch iPadOS 17.3, in der kommenden Woche veröffentlichen. Üblicherweise passiert das am Montag oder Dienstag. Aber was gibt es mit iOS 17.3 eigentlich für neue Funktionen? Wir haben die Änderungen für euch gesammelt.

Das sind die Neuerungen in iOS 17.3

Mit der neuen Funktion „Schutz für gestohlene Geräte“ will Apple eine neue Sicherheitsebene einbauen. Nachdem iOS 17.3 installiert wurde, macht ein vollflächiger Infoscreen auf die neue Funktion aufmerksam, die manuell aktiviert werden will. Das funktioniert auch über die Face ID & Code-Einstellungen.

Wenn der zusätzliche Schutz aktiviert ist, wird für bestimmte Aktionen eine Face ID- oder Touch ID-Authentifizierung erforderlich. Unter anderem für die Anzeige von Passwörtern in der iCloud, das Löschen aller Inhalte und Einstellungen, für die Bezahlung im Internet mit Apple Pay und mehr. Für den Fall, dass die Face ID- oder Touch ID-Authentifizierung nicht abgeschlossen werden kann, ist kein Passcode-Fallback verfügbar.

Gemeinsame Wiedergabelisten in Apple Music

Zudem führt iOS 17.3 eine bereits lange angekündigte Funktion ein: Die gemeinsamen Wiedergabelisten in Apple Music. Damit können mehrere Personen gemeinsam Lieder hinzufügen, neu ordnen oder löschen. Außerdem kann man Emoji-Reaktionen neben den Songs einer Wiedergabeliste hinterlassen.