Die Sportschau-App unterstützt endlich CarPlay

Mir ist es in der Vergangenheit schon öfters passiert: Am Samstagnachmittag auf der Autobahn unterwegs zu sein und das Bundesliga-Radio starten zu wollen. Bisweilen hat das nicht funktioniert, ohne das iPhone in die Hand zu nehmen, was auf dem Fahrersitz natürlich keine Option ist. Und wie es dann oftmals ist, kommt stundenlang kein Rastplatz.

Jetzt gibt es in dieser Hinsicht aber gute Neuigkeiten: Die Sportschau (App Store-Link) unterstützt endlich CarPlay. “ Mit der Erweiterung könnt ihr die Audio-Livestreams zur Bundesliga, 2. Bundesliga, zur Champions League und zum DFB-Pokal bequem im Auto hören“, heißt es in der Update-Beschreibung. Darüber hinaus bietet die CarPlay-Anwendung auch die „Sportschau in 100 Sekunden“ sowie die Podcasts der Sportschau.

Aktuell bin ich ein paar Tage ohne Auto unterwegs, spätestens am Wochenende werde ich das neue Feature aber mal selbst ausprobieren – ich bin schon gespannt.

Die weiteren Neuerungen in der Sportschau-App

Auf dem iPad könnt ihr nun selbst entscheiden, ob der Newsticker fest an der Seite angezeigt werden soll oder ob ihr ihn ausblendet.

Über die „Send to Phone“- Funktion könnt ihr jetzt die Audio-Livestreams von Alexa auf eure App schicken – und umgekehrt.

In den Livetickern und Ergebnis-Übersichten wird im Fußball nun immer auch die Nachspielzeit angezeigt.

Aktuell hat die Sportschau-App nur 3,0 Sterne bei fast 700 Bewertungen? Aber warum eigentlich? Schreibt doch euer Feedback, gerne auch zur neuen CarPlay-Integration, einfach mal in die Kommentare.